日系外資調高環球晶評等 目標價上看450元
2019-11-05 11:46
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
日系外資最新報告表示，由於晶圓庫存逐漸下降，最壞情況應該已經過去，決定調高環球晶（6488）評等，由原先中立調高到買進，目標價由350元調高至450元，預估股價潛在上漲空間22.8%；環球晶今（5）日開高，站上5日線，盤中漲幅3.27%，挑戰前波高點。
日系外資指出，今年第2季度中可能全球晶圓行業最具挑戰的時期之一，歷史經驗顯示，庫存約需7~9個月才能從底部過渡到最高水平。
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日系外資認為，受惠於DRAM需求回升及韓國工廠生產下，環球晶銷售額年成長將在明年第2季末開始回升，決定調高環球晶評等至買進，目標價更是大舉調高到450元。
環球晶今日以376.5元開高，一度拉升至382元，盤中漲幅3.27%，股價站上5日線；除了環球晶股價上漲，中美晶、合晶、台勝科等矽晶圓股也是上漲表現。
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