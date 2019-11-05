三大因素挹注 Q4全球平板電腦出貨年增4.5%
2019-11-05 10:58
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
根據DIGITIMES Research分析師郭宜玲統計分析，今年第3季全球平板電腦（Tablet）出貨為4,432萬台，季增35.5%、年增1.5%，主因包括旺季帶動、因應關稅課徵而提前拉貨、華為衝量等；展望第4季，全球品牌將進一步提高平板電腦出貨水準，但白牌平板第3季推高出貨量後，將進入庫存水位調節而減少出貨，預期全球平板電腦出貨量將與第3季相當，年增4.5%。
第3季全球平板出貨表現優於預期因素除時值出貨旺季外，部分業者因預期美國將對自中國大陸出口的平板產品開徵關稅，因此提前拉貨，這種情形在亞馬遜（Amazon）及白牌業者的出貨策略上最為明顯；華為平板上半年出貨狀況不佳，搶在下半年貿易戰情勢趨緩時拉高出貨量，以達2019年出貨目標，也是主因之一。
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觀察品牌平板出貨排名變化，第3季蘋果（Apple）穩居第一；亞馬遜因積極備貨，排名竄升至第二，三星（Samsung）落居第三；華為、聯想則分居第四、第五。
微軟（Microsoft）緊接在聯想之後，佔比差距不到1個百分點，表現亮眼。預期第4季品牌平板出貨排名，三星市佔將回升，排名重回第二；亞馬遜出貨將持穩，位居第三。
蘋果10.2吋新品iPad 7發表後，取代9.7吋舊機型，使第3季10.x吋以上品牌平板出貨突破六成，預期在新品熱度延燒下，第4季10.x吋以上比重將接近七成。
非蘋品牌平板觸控技術出貨佔比中，In Cell雖逐漸取代GFF，成為首選，但第3季在亞馬遜平價平板強勢出貨下，In Cell觸控技術出貨佔比不升反降，預期此技術佔比於第4季也受亞馬遜平板出貨的壓制。
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