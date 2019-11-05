台積電的成功，中小企業怎麼複製？從3個點下手！

2019-11-05 10:49 商業周刊 黃齊元／商業.com專欄作家



圖／商業周刊程思迪 分享 facebook

摘要 1.台積電令人值得學習3大要點。進入後張忠謀時代，它的改變與創新，新管理層決策模式：將精力放在更重要的事。 2.台灣許多中小企業，正逐漸走出他們新道路，翻轉出傳統台商企業經營模式，舉4個海外併購案例，值得學習之處。

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最近有一項調查，票選台灣最受尊敬的企業家。不意外的，前台積電董事長張忠謀囊括80%的票數，雖然他已退休。

台積電股價近期創新高，超過300元，市值也高達7兆多元新台幣，排名全球第20名，比日本豐田汽車還高，很快就要追上南韓三星。這不僅是台灣之光，也是前無古人、後無來者的超級成就。

但這是否代表我們應該向台積電學習？恐怕很難，因為差別太大。前統一超商總經理徐重仁今年出了一本書，其中有一篇叫做《阿里巴巴在做的事，你不一定能做》，我們可以把這句話改為「台積電在做的事，你不一定能做」，或者「張忠謀的成功學，你不一定能複製」。

大部分台灣企業都是中小企業，但每次大家提到最受尊敬的企業家，卻還是張忠謀、郭台銘這些人。台積電、鴻海屬於超大型企業，他們的豐功偉業和中小企業完全不同，講多了也是無感。台積電市占率超過50%、毛利率48%、淨利率37%、外資持股80%，簡直是超人、無人能及。

但台積電並非沒有一般人可以學習之處，包括以下幾點：

第一、專注技術提升。今年台積電剛把研發支出從110億提高到150億美元，計畫開發未來3奈米製程。

第二、創新商業模式。台積電只有一個商業模式，就是晶圓代工，但台積電把它做到極致，和客戶形成緊密夥伴和信任關係，客戶若要成長突破，就不能沒有台積電。

第三、一切以客為尊。強調以客戶利益為最高指導原則，不論是美國高通或中國大陸華為，均給予無微不至的服務。

至於張忠謀本人，也有值得學習之處。第一是終身學習。他在很多場合都有提到，這是新經濟最重要的個人特質。第二是堅忍不拔。當年他麻省理工學院博士考試兩度失敗，但沒有放棄，最終拿到史丹佛博士學位。第三是建立團隊與文化。台積電可怕的地方在於它不是一個人，而是一群人，有共同的價值、朝一致的目標前進，這就是管理。

我們正進入一個沒有Role Model（學習典範）的年代。張忠謀、郭台銘、馬雲、賈伯斯，這些我們曾經崇拜的企業領袖，今天都已退休或不在了。外面的世界變化太快，我們要學習走出自己的路，而不是抄襲前人的路。徐重仁新書的名字，就叫做《走舊路，到不了新地方》。

這也是一個「經驗無用論」的時代。新經濟的法則，大部分無法套用在傳統經濟。一個人有20年工作經驗，恐怕還不如一個20歲的新人。因為年輕人更願意擁抱新觀念，也更能夠學習新事物。

台灣產業過去30年，大部分以製造代工為主，利用中國廉價勞力，為歐美大廠服務。這種商業模式已走到了盡頭，台商的下一步，必須轉型。

但很多人只有「跨地域」，把工廠搬到東南亞或台灣，還是做一樣的事情，沒想到「跨領域」，進入新的行業，改變商業模式與組織形式。鴻海新董事長劉揚偉說，面對5G浪潮，台灣產業「千萬不能只做代工」。

其實連台積電自己也進化中。最近台積電變得超積極，不僅大幅調高資本支出，並高調宣布未來計畫，搶下蘋果下世代訂單。這是新經濟遊戲規則，也就是「跑馬圈地、贏家通吃」，徹底擊垮競爭對手，不讓對方有喘息的機會，難怪股價節節高升。

上週，台積電和全球第三大晶圓代工廠格芯達成專利訴訟和解，彼此專利交互授權。格芯今年8月告台積電侵犯其專利技術，台積電也出手反告。

雖然台積電自信能打贏官司，但法律訴訟曠日廢時，為了致力滿足客戶需要、聚焦於創新，台積電選擇和解。

這說明什麼？台積電實質已進入「後張忠謀」時代，有了不一樣的管理風格。根據張董作風，他一定會告到底，像他當年和三星及中芯打官司。但新管理層決定快刀斬亂麻，把精力放在更重要的事情上。

這說明台積電在新環境和新時代下，有了新策略和新布局，大丈夫能屈能伸。台積電變了，投資者若不能跟著改變，就會錯失機會，這是大部分台灣投資者賺不到錢的原因。

台灣許多中小企業，正逐漸走出他們新的道路，朝國際化、品牌、技術創新的方向轉型，這是過去沒有的。過去3個月，我觀察到很多令人耳目一新的海外併購。

台塑集團旗下的福懋興業，最近以4000萬瑞士法郎併購瑞士的Schoeller。福懋是一家中型做特織布的企業，Schoeller則是全球創新紡品的代表。

上週，全球前3大健身器材製造商喬山，用6000萬美元併購了日本按摩椅品牌富士。喬山是中部地區著名企業，有全球知名品牌，這次算是品牌線的延伸。

上個月，台灣著名的新創公司Appier（沛星），也併購一家日本新創企業（編按：日本AI新創公司Emotion Intelligence），主要是為了技術、加速成長。沛星是有機會成為獨角獸的新創楷模，選擇投資日本新創，比鴻海併購夏普更有意義。

最近，中部地區另一家衛浴製造廠成霖，以6000萬美元（約18億新台幣）併購了一家墨西哥同業，未來將以墨西哥作為生產基地，擴大進軍北美市場。（編按：成霖企業，預計透過資產收購方式，收購墨西哥陶瓷製造廠NAMECE, S. DE R.L. DE C. V.機器設備與存貨。）

這些案子之所有有意義，是因為他們都屬於中小企業，都不在中國、而是前進世界；他們努力追求高端價值，包括品牌、技術和創新，捨棄低成本勞力製造，這正在翻轉出傳統台商企業的經營模式。

未來只有3種人：領導時代、跟隨時代、落後時代，請問你屬於哪一種？

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