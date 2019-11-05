籌碼穩 吳佩奇：逢拉回布局買權多頭價差
2019-11-05 10:40
經濟日報 記者高瑜君
／即時報導
國泰國泰期貨分析師吳佩奇表示，美科技股財報表現優異，美國非農就業數據表現優於預期，Fed如市場預期今年第三度降息，上周加權指數沿5日均線呈現峰峰高、底底高的盤堅走勢。
昨（4）日早盤在台幣強漲走勢以及台積電（2330）跳空突破300元整數關卡之下，指數更直接站上11,500點，外資單日買超台股金額更來到近150億元。
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國泰期貨分析師吳佩奇指出，除了台積電樂觀看待明年營運表現而獲外資調升目標價之外，指數接連突破 11,400點至11,500點這兩個先前被認為是壓力的選擇權買權最大未平倉序列，賣方被迫回補的動作造成指數與波動率指數（VIX）同時上漲的少見現象。
代表整體市場多空態度的選擇權未平倉P/C值來到181%的近高，外資在選擇權留倉金額的多空比亦來到1.85的水位。
在籌碼面相對穩定之下，吳佩奇認為，逢拉回布局買權多頭價差（買低履約價買權並賣高履約價買權）可順勢操作外亦可節省權利金支出。
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