台股連九周吸金 印度吸金15.7億美元奪冠
2019-11-05 10:21
經濟日報 記者王皓正
／即時報導
美國聯準會上周宣布降息1碼，且10月公布的新增非農就業數據遠超預期，推動美股再創歷史新高。另外，歐洲央行（ECB）也宣布將推出新一輪QE，後續資金效果有待觀察。
在外資資金流向部分，根據彭博統計，印度由淨流出轉為淨流入，上周吸金15.7億美元奪冠。台股則連續九周獲得資金淨流入，上周吸金11.3億美元。
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中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管美、歐兩大央行都宣佈續行寬鬆貨幣政策，不過對於經濟刺激的狀況仍待觀察。
比較值得關注的是，若中美雙方能於12月中以前順利簽署貿易協定，對市場的干擾可望稍緩。指數上，預期應該仍維持高檔震盪的走勢，持續觀察20日均線是否能提供支撐。
周俊宏表示，中美貿易協商結果正向，大盤10月走勢也已反映消息，技術指標略有過熱跡象。加上關稅生效前與1月農曆年的提前拉貨效應，帶動第4季電子股業績。短線操作上，維持彈性但將稍偏保守，中長線須觀察經濟數據狀況。
展望後市，周俊宏表示，資金寬鬆、貿易戰暫歇與企業獲利攀高等三大原因，可望推升後市。加上持續一年多的貿易戰使得基期偏低，市場預期明年上半年YOY業績成長機率高，加上蘋果看好5G手機的強勁需求，樂觀看待明年iPhone出貨量，因此整體偏向正向。
選股上，先進技術趨勢如5G、物聯網、AI、伺服器等長線佈局，電子股仍為盤勢主流。
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