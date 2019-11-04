信驊第3季稅後純益2.33億元 創歷史新高
2019-11-04 19:18
經濟日報 記者李孟珊
／即時報導
遠端伺服器控制晶片廠信驊（5274）今（4）日公布第3季財報，稅後純益達2.33億元、季增28.56%，創歷史新高紀錄，也是信驊首度單季獲利站上兩億元大關，每股稅後純益為6.81元，優於去年同期5.72元。
業界人士認為，隨著5G通訊發展，資料傳輸更快速，帶動伺服器、資料中心需求成長，雖然今年上半年伺服器產業相對去年低迷，但近期庫存消化已近尾聲，而在資料中心方面，亞馬遜、臉書、Google等雲端大咖開始對超大規模資料中心擴大運算能力，也陸續宣布持續擴建資料中心，法人預期在資料中心及伺服器需求升溫下，專攻伺服器遠端管理晶片的信驊受，BMC（遠端伺服器管理晶片）晶片出貨也將持續走穩。
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信驊今年前3季合併營收17.61億元，年增5.51%，毛利率63.52%，年增4.14 個百分比，稅後純益5.98億元，年增15.89%，每股稅後純益17.57元。
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