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M31前三季EPS 7元 法人：第4季業績有望持續向上

2019-11-04 19:15經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財（IP）廠M31（6643）於4日公布第3季財報，每股純益為3.72元，累計前三季每股純益為7元。法人估計，依照過往營運軌跡，該公司第4季業績應可持續向上，帶動全年營收增加二成、賺進超過一個股本。

M31第3季合併營收為2.69億元，創歷史新高，累計前三季合併營收為6.2億元，年增21.5％。在獲利方面，M31第3季獲利為1.16億元，年增15％，累計前三季獲利為2.18億元，年增27％。

M31目前的營收結構中，以簽約授權金為主，權利金占比約近一成。同時，M31前三季的授權金業務中，28奈米以下先進製程約占近六成業績比重。

營收財報

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