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郭台銘辦公室：郭母身體安好 再次提告網路謠言

2019-11-04 19:12經濟日報 記者尹慧中／即時報導

郭台銘辦公室今（4）日發布聲明，關於媒體詢問郭台銘母親身體狀況，一切安好，感謝大家關心，同時對網路謠言與污蔑言論已再次提告。

郭台銘辦公室說明，上述事件出於一網友署名李英德（可能是假名），在執行長劉宥彤臉書粉絲團上留言，污蔑郭台銘母親，在網路上散佈郭台銘母親去世之假消息，此人已多次在郭台銘先生及郭辦人員粉絲團留言汚辱及恐嚇相關人等，此人已在先前向警方告發之名單中，但他不知收斂，開始散佈更惡劣之假消息，還大言不慚表示歡迎提告，絕不道歉，有恃無恐，公然向社會道德尺度宣戰，挑戰公權力，郭台銘辦公室已向警方再次提告，維護台灣之民主法治。

關於有不理性的民眾在網路發表郭台銘先生之母搶救無效死亡訊息，郭台銘辦公室也強調，嚴正澄清這是少數網友以惡意且惡質的發言，試圖打擊郭台銘先生，針對這樣極度惡劣的行為一定提告，並追究到底，盼各界勿再以訛傳訛。

恐嚇

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