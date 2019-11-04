燦坤推品牌升級新店型TK3C.com 助益營收成長力道

2019-11-04 19:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



燦坤 (2430)總經理李佳峰表示，燦坤3C品牌將升級為燦坤電生活TK3C.com，作為全新品牌出擊，明年第1季推出以六都的中大型門市型態，推動轉型；他並強調，燦坤3C首賣及獨賣商品由近300個，未來推向500個，助益營收成長力道可期。

他強調，近來台灣重資產的實體3C通路面臨消費型態轉變，燦坤必須推動多項改革，以消費者為核心，讓重新「充電」與「轉變」，以拓展新店格門市、營收結構轉變、推廣獨賣商品、電商優化等策略來維持領先的位置。

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他說：「燦坤有283家門市，轉型是必要之路，將推出品牌升級的新店型TK3C.com，既有門市傾向調整體質，沒有大幅關店計畫。」

半年前，由台灣小米轉換跑道到燦坤的李佳峰說：「燦坤是通路也是品牌，是成立已有29年的老招牌。」擁有283家門市的實體通路是燦坤的優勢，不應跟進電商的營運模式，因配，推動網購及門市融合的營運模式，不會只強調網購電店的業績成長，而應是整體業績增長才是健康，今後將會提供網路付費、門市宅配的新服務，讓消費者訂購的產品可以在六小時交貨。

李佳峰4日在上任半年後，首度跟媒體餐敘，提出很多經營改革的理念及正在革新的做法。他不諱言的指出，燦坤的營收連續八年衰退，轉型策略推動費時費力，需要以年作為單位計算，希望轉型後，帶動營收正成長讓網友口中的「黃色鬼屋」變成「黃金美屋」。

燦坤曾寫下「黃色家電」風潮，最高門市曾達300家，近年來投資餐飲失利，集團的燦星旅、金鑛咖啡也虧損連連，加上面臨電商崛起的競爭壓力，燦坤營收與獲利下滑，門市也面臨人流下滑窘境，因此，沒有客戶上門時被網友戲稱為黃色鬼屋，他則目標經營改善成為黃金美屋，增進人流以及帶動業績向上。

燦坤前三季合併營收146.5億元，去減7.2％，面臨競爭者全國電的營收步步逼進，但李佳峰認為，前三季燦坤仍是業績最高的台灣3C通路，到年底也有信心保持第一大。