AirPods Pro主打降噪 專業行家讚物超所值

2019-11-04 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ／台北即時報導



蘋果真無線耳機AirPods Pro銷售開出紅盤，歸功於主動式降噪（ANC）、防水、高階市場定位等三大因素，儘管售價高達7,990元，但在專業行家眼中，卻是物超所值，而聲學元件供應商康控-KY（4943）則扮演關鍵角色，未來基本面有望翻轉。

由於一般具備主動式降噪的耳機，通常價格都在萬元以上，如果是頗具知名度的品牌，價格甚至會更高，而真無線耳機又具備主動式降噪功能的產品，在市場上也不多見，因此讓許多專業行家認為AirPods Pro賣7,990元，可說是物超所值。

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據悉，每一個AirPods Pro都有主動式降噪功能，並採用蘋果自家研發的H1封裝系統（SiP）晶片，以每秒200次的頻率持續調整音訊。無論用戶是雙耳同時使用或僅配戴其中一個，H1晶片都能自動傳輸音訊並啟用麥克風。

換言之，用戶在進行通話或與Siri對話時，會有另一組語音偵測加速感測器與波束成形麥克風配合作用，過濾背景噪音，並鎖定用戶聲音，同時清楚呈現原音，而H1封裝系統（SiP）晶片則採用10個音頻核心，藉此支援主動式降噪功能。

至於康控部分，主要提供AirPods Pro降噪的關鍵零組件，該公司10月已開始放量出貨，相關業務的營收佔比今年底可望達到20%，預料明年出貨量可望翻倍，屆時營收占比可望提升至 30至40%，目前為AirPods Pro主要供應商。

日前康控曾指出，受惠大客戶新品發布，整體訂單能見度達明年上半年，而擴充產能也已滿載，不光是第4季營運將攀上全年高峰，預料明年上半年也將淡季不淡，營收表現也將優於今年同期，後市展望持樂觀態度。

法人估計，康控第4季營收估季增三成，營收則有望重回20億元大關，毛利率在蘋果新品推波助瀾下，也將同步回到四成以上，而全年每股純益依舊可望賺進半個股本。