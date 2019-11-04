宏達電與The Wild助愛迪達 透過VR建虛擬零售空間

2019-11-04 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



宏達電（2498）今（4）日宣布，與沉浸式聯合平台The Wild，一同協助愛迪達（adidas）透過Vive VR System建立虛擬零售空間，這個測試的場域能幫助內部成員在面臨即將上市產品，能更容易地取得各項訊息，藉此提升效率。

宏達電表示，在採用虛擬實境（VR）之後，包括採購、銷售、業務等內部團隊，都能在同一個共享空間中工作，從開發，評估，調校，到重新評估等步驟都在3D中進行，能大幅節省成本且有效率地評估流程，文案與產品供應，業務資訊的傳遞也因此更加便利。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

例如adidas的團隊透過Vive虛擬實境系統與The Wild軟體在虛擬實境中合力打造零售空間，配合精準設計的建築元素與高解析度的視覺畫面，創造具沉浸感的零售空間環境，帶來擬真的體驗，而The Wild的軟體協助創造等比例讓人可實際踏入並探索空間。在過去這個步驟通常會在整個流程最後，搭建出一個完整模擬的展示空間，現在則可透過虛擬實境改變原本傳統的工作流程，讓整體效率大幅提升。

宏達電指出，這個新的方式讓整個團隊協作的流程變得順暢有效率，讓資源的運用極大化，以便提供最好的消費者體驗。而adidas各部門在虛擬空間中協同合作，也降低了成員在旺季中的工作負擔。