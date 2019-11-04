鴻海每年砸3,000萬元強化運動DNA 獲運動企業認證

2019-11-04 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



鴻海（2317）今（4）日榮獲教育部體育署頒發「運動企業認證」，為照護員工健康，積極推動全方位運動文化，這是鴻海第二度獲頒肯定。鴻海強調，為了強化企業運動DNA，協助員工養成良好的健身習慣，鴻海平均每年投入新台幣3000萬元於運動支出，今年更大規模更新台灣主要廠區內，健身中心相關運動設備，提供員工更好的運動環境，打造同仁在職場及個人生活永續成長的基礎。

鴻海強調，一貫秉持運用科技創新改善人類生活為願景，對於自家員工照護也善用大數據、互聯網等工具，讓同仁透過穿戴裝置、廠區健康ATM、H2U健康銀行及H2U LiFE網路平台，能自主方便的進行數據採集，結合健康、環境、安全等大數據，進一步做到預防醫療、基因檢測，憑藉科技智能，讓運動生活大躍進。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

除協助員工持續維持運動、飲食、良好生活型態的自我管理，鴻海員工年度健檢更是「由重而輕」嚴格執行，把關員工身體健康，同時推動全方位運動規劃、醫療諮詢與保健方案，提供員工安康、穩定與發展工作環境。

工作之餘，鴻海集團指出，還有提供補助，協助員工自主成立20餘個社團，類型包括攀岩、籃球、羽球、長跑、壘球等，提供台北、桃園、新竹、台中全台各地有相同運動嗜好的同仁，培養維持運動的規律。