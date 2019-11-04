宏達電、adidas跨界合作 建立虛擬零售空間

2019-11-04 16:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



宏達電(2498) 與沉浸式聯合平台The Wild，一同協助adidas透過VIVE VR System建立虛擬零售空間，這個測試的場域能幫助內部成員在面臨即將上市產品時，能更容易取得資產與訊息。

宏達電表示，採用虛擬實境之後，包括採購、銷售、業務等內部團隊，都能在同一個共享空間中工作，從開發，評估，調校，到重新評估等步驟都在3D中進行，大幅節省成本且有效率的評估流程，文案與產品供應，因此有更快速適應與發展的潛力，業務資訊的傳遞也因此更加便利，現在所有團隊都能夠在一個即時的環境裡面一起腦力激盪。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

舉例來說，adidas的團隊透過VIVE虛擬實境系統與The Wild軟體在虛擬實境中合力打造零售空間，配合精準設計的建築元素與高解析度的視覺畫面創造最真實最具沉浸感的零售空間環境，帶來擬真的體驗。

The Wild的軟體協助創造等比例讓人可實際踏入並探索空間；現在團隊可以輕鬆看見他們的想法在真實的世界如何被轉化並詮釋出來，並檢視每一個空間的功能運用性。以往這個關鍵步驟通常會在整個流程最後，搭建出一個完整模擬的展示空間，透過虛擬實境改變原本傳統的工作流程，讓整體效率也大幅提升。