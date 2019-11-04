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宏達電、adidas跨界合作 建立虛擬零售空間

2019-11-04 16:39經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

宏達電(2498) 與沉浸式聯合平台The Wild，一同協助adidas透過VIVE VR System建立虛擬零售空間，這個測試的場域能幫助內部成員在面臨即將上市產品時，能更容易取得資產與訊息。

宏達電表示，採用虛擬實境之後，包括採購、銷售、業務等內部團隊，都能在同一個共享空間中工作，從開發，評估，調校，到重新評估等步驟都在3D中進行，大幅節省成本且有效率的評估流程，文案與產品供應，因此有更快速適應與發展的潛力，業務資訊的傳遞也因此更加便利，現在所有團隊都能夠在一個即時的環境裡面一起腦力激盪。

舉例來說，adidas的團隊透過VIVE虛擬實境系統與The Wild軟體在虛擬實境中合力打造零售空間，配合精準設計的建築元素與高解析度的視覺畫面創造最真實最具沉浸感的零售空間環境，帶來擬真的體驗。

The Wild的軟體協助創造等比例讓人可實際踏入並探索空間；現在團隊可以輕鬆看見他們的想法在真實的世界如何被轉化並詮釋出來，並檢視每一個空間的功能運用性。以往這個關鍵步驟通常會在整個流程最後，搭建出一個完整模擬的展示空間，透過虛擬實境改變原本傳統的工作流程，讓整體效率也大幅提升。

虛擬實境軟體宏達電

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