拚轉型 燦坤品牌全面升級再出發

2019-11-04 16:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



燦坤（2430）在零售業界耕耘已進到第29年，有鑑於近八年持續負成長，今年4月找來前小米台灣總經理李佳峰，接任總經理一職，期望他帶領燦坤啟動轉型。近期，燦坤展開「品牌升級」布局，9月初電商平台大改版，換上「燦坤電生活」Logo；10月門市員工全都換上黑黃色相間的新制服。燦坤以消費者為核心，要重新定義所謂屬於其品牌的「3C」形象。

「過去的3C太硬了！」李佳峰將原有的3C，重新改為「Considerate」、「Convenient」及「Comfortable」，做為燦坤品牌的3C，並著手規畫新店型、新的會員機制，同時強調線上線下整合的「OMO融合」，致力提供一站式服務。他期許，要將燦坤打造成具有生活風格的3C貨倉，成為消費者心目中完整3C生活的第一站。

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燦坤自2011年以來，營收逐年衰退；今年初，營收下滑幅度一度達到雙位數，下半年緩步收斂，累計前九個月營收146.5億元，年減7.27%。當前挑戰，李佳峰將此視為「Charging（充電）」的過程，接下來規畫分階段計畫，包括開新店、改變會員經營手法、調整門市品項等，和原廠談獨家首賣首發、授權，待幾年累積能量，進而帶來「Changing」，力拚回到正成長。