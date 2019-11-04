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行政院科技會報談AI等造成的貧富差距 張忠謀等人出席

2019-11-04 15:38攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

台積電創辦人張忠謀下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。張忠謀以會報委員身份出席，談論數位經濟時代下AI等技術所造成的貧富差距的議題。另外，碩董事長童子賢、廣達董事長林百里、Google台灣董事總經理簡立峰也是以科技會報外部委員出席，科技部長陳良基及中研院院長廖俊智也出席會議。

台積電創辦人張忠謀下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。張忠謀以會報...
台積電創辦人張忠謀下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。張忠謀以會報委員身份出席，談論數位經濟時代下AI等技術所造成的貧富差距的議題。記者黃義書／攝影
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廣達董事長林百里下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。記者黃義書／攝...
廣達董事長林百里下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。記者黃義書／攝影
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中研院院長廖俊智下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。記者黃義書／攝...
中研院院長廖俊智下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。記者黃義書／攝影
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科技部長陳良基下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。記者黃義書／攝影
科技部長陳良基下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。記者黃義書／攝影
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台積電創辦人張忠謀下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。張忠謀以會報...
台積電創辦人張忠謀下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。張忠謀以會報委員身份出席，談論數位經濟時代下AI等技術所造成的貧富差距的議題。記者黃義書／攝影
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和碩董事長童子賢下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。記者黃義書／攝...
和碩董事長童子賢下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。記者黃義書／攝影
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Google台灣董事總經理簡立峰下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」...
Google台灣董事總經理簡立峰下午出席由行政院長蘇貞昌主持的「行政院科技會報」。記者黃義書／攝影
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張忠謀台積電林百里

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