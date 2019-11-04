行政院科技會報談AI等造成的貧富差距 張忠謀等人出席

相關新聞
南科三期開發受挫 黃偉哲：擔心台積電跑掉打破碗公2019-11-04 11:35
MLCC撥雲見日 被動元件雙雄暖2019-11-04 14:34
AirPods系列明年出貨量拚倍增2019-11-04 14:34
郭明錤：明年SLP、CCL價估升逾15%2019-11-04 14:34
AirPods Pro賣到缺貨 供應鏈第4季添動能2019-11-04 14:34
限制供貨華為？ 台積電：無此事2019-11-04 14:34
精測本季淡季不淡 今年拚持穩2019-11-04 14:34
金融時報：美要求台灣限制台積電供貨華為2019-11-04 14:34
「運動會行情」台積電勁揚 站上300元2019-11-04 14:31
AirPods Pro供不應求 美中發貨日期延長至2-3周2019-11-04 11:47
傳美方要求限制台積電出口華為 經部：未接獲未禁止2019-11-04 11:32
美方要求台灣限制台積電出口華為 台積電：無此事2019-11-04 10:51
5G競標12月登場 電信業參賽資格27日公告2019-11-04 10:29
5G iPhone明年面世 郭明錤看好臻鼎、台光電2019-11-04 10:14
亞太私募 台灣大可能參與2019-11-03 23:56
鴻海攻新商機 亞太電信扮演關鍵角色2019-11-03 23:55
5G競標 口袋深度是關鍵2019-11-03 23:54
鴻海威州廠釋單 台廠受惠2019-11-03 23:53
台積買綠電 挑戰10億度2019-11-03 23:47
政院科技會報 張忠謀談AI威力2019-11-03 23:47
5G、AI加持 台積明年營收續看旺2019-11-03 23:30
財經觀點／看蒙娜麗莎無死角…VR應用多2019-11-03 23:24
台積後市強 目標價外資喊到4242019-11-03 23:17
李政昊專訪／元太打群架 建應用生態圈2019-11-03 22:38
李政昊專訪／營運轉骨 進入關鍵時刻2019-11-03 22:36
李政昊專訪／他，求生力強 勇往向前2019-11-03 22:35
銀翼殺手在今日 飛天車可望實現？2019-11-03 18:05
移通數碼董座張立元 軟體人Hi闖FinTech2019-11-03 13:29
貿協領台廠萬件產品齊發 攻斯里蘭卡ICT商機2019-11-03 12:16
5G靠小型基地台加速傳輸 網通產業商機大2019-11-03 11:23
熱門文章
台積後市強 目標價外資喊到4242019-11-03 23:17
亞太私募 台灣大可能參與2019-11-03 23:56
鴻海威州廠釋單 台廠受惠2019-11-03 23:53
瘦子也要瘦身 信用卡忙清呆卡2019-11-04 00:10
南科三期開發受挫 黃偉哲：擔心台積電跑掉打破碗公2019-11-04 11:35
政院科技會報 張忠謀談AI威力2019-11-03 23:47
企業大發債 突破3,000億2019-11-03 23:41
鴻海攻新商機 亞太電信扮演關鍵角色2019-11-03 23:55
5G競標 口袋深度是關鍵2019-11-03 23:54
美方要求台灣限制台積電出口華為 台積電：無此事2019-11-04 10:51
印尼移工反剝削 要求檢討「買工費」2019-11-03 18:48
建案抗不抗震？科技人很care，仁發喜悅辦觀摩會解惑2019-11-04 00:00
獨董協會鬧雙胞 顧立雄回：金管會不是主管機關2019-11-04 10:11
台積買綠電 挑戰10億度2019-11-03 23:47
李政昊專訪／元太打群架 建應用生態圈2019-11-03 22:38
七年之癢拉長至九年 最新調查「這個年齡」離婚率最高2019-11-04 09:22
利率太低不借可惜 滿手現金也要發債2019-11-03 23:37
三商銀衝獲利 擴大海外布局2019-11-03 23:13
5G、AI加持 台積明年營收續看旺2019-11-03 23:30
不只發卡量 銀行也拚活卡率2019-11-04 00:19
5G iPhone明年面世 郭明錤看好臻鼎、台光電2019-11-04 10:14
民間公司告華銀侵權 明日開庭2019-11-04 14:26
怕被勞檢開罰？這招讓勞檢員找問題還免開罰2019-11-04 11:16
擘劃大高雄產業藍圖 蔡總統打造南部科技廊道2019-11-03 23:46
專家看本周指標／留意美元流動性2019-11-03 22:50
街口與LINE Pay互轉帳 這立法會期恐怕難過關2019-11-04 11:20
AirPods Pro供不應求 美中發貨日期延長至2-3周2019-11-04 11:47
市售筆電抽檢 20件受測品6件不合格2019-11-04 13:16
中火減煤5年500萬噸 台電：中部地區用電已供需不平衡2019-11-04 10:32
國內企業OBU開戶 3利多2019-11-03 23:32
二屋打通房貸利息 擇一列扣2019-11-03 22:23
學者看淡第4季 10月出口轉正可能性低2019-11-03 16:43
通路大戰新風暴再起！全聯推出線上購左打電商右攻超商2019-11-04 13:14
中火空污、水污 台中立委要求4機組除役2019-11-04 12:32
大師論壇／吳自心：推動ESG 全球新趨勢2019-11-04 00:00
身障者輔具 可列報醫藥費2019-11-03 22:23
名家觀點／要躋身前段班 站隊要站得巧才行2019-11-03 22:40
傳美方要求限制台積電出口華為 經部：未接獲未禁止2019-11-04 11:32
5G競標12月登場 電信業參賽資格27日公告2019-11-04 10:29
UBI車險削價競爭踩紅線 保險局：先檢討理賠因子2019-11-04 11:50
留言