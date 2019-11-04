光寶第3季每股純益1.34元 三年來單季新高
2019-11-04 15:38
經濟日報 記者劉芳妙
／即時報導
光寶科技（2301）今（4）日公布第3季營運成果，全球合併母子公司營收481.6億元，季增8%；受惠資訊與光電產品應用於AI智慧居家裝置、消費性電子產品與遊戲機等市場成長，加上供應鏈管理、產品組合優化與營運效率提升，第3季銷貨毛利率和營業淨利率分別為16.2%和6.7%，分別季增0.5%和1.4%；稅後純益31.1億元，每股淨利1.34元，年增18%，創下三年來單季歷史新高。
展望本季，光寶看好電源管理與光電產品應用於雲端運算、AI智慧居家設備及遊戲機等市場持續成長，整體營運績效表現穩健。
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光寶累計今年前三季營收1,338億元，銷貨毛利率為15.1%，營業淨利率5.1%；分別年增2.1% 及 1.5%；前三季稅後純益69.7億元，每股淨利3元，年增28%。透過積極的營運資金管理，加上營運活動所產生自由現金淨流入，第3季底發放69億元的現金股利後，當季淨現金部位回到336億元。
其中，光電部門第3季營收占整體15%，不可見光LED市場需求成長與LED元件市占率擴增，光電部門營收較上一季成長。資訊產品部門營收佔比達67%；受惠AI智慧居家設備與消費性電子遊戲機等電源產品出貨持續成長；加上鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升以及雷射多功能事務機種出貨順暢帶動下，資訊產品部門營收季增近一成。
儲存部門營收佔比達13%；受惠光碟機相關應用成長，營收季增近一成。
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