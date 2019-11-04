打造健康友善工作環境 群創獲2019年運動企業認證
2019-11-04 15:19
經濟日報 記者李珣瑛
／即時報導
群創光電獲運動企業認證於今（4）日獲頒教育部體育署「2019年運動企業認證」，由副總統陳建仁於典禮上公開授證，肯定群創重視員工身心平衡，致力打造友善的工作環境，落實企業社會責任。
群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，今年首次參加教育部體育署的「運動企業認證」即獲肯定，群創將持續推行多元運動措施與活動，致力營造健康友善職場。群創向來關懷員工身心，深信企業的成長有賴於全體員工的付出與努力，照顧員工身心健康為企業實踐企業社會責任的重要一環，以使公司邁向永續發展，更為社會帶來貢獻與向上能量。
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為鼓勵同仁動起來就健康，群創積極推動員工運動風氣及相關福利，在硬體方面提供同仁完善的運動場域，包括竹南廠群樂館及台南活力館的健身器材、游泳池等運動設施，在工作之餘可舒展身體。
並致力提供同仁在工作之餘，享有運動+休閒+交流的環境，群創鼓勵成立與參與社團活動，運動性質社團如排球社、劍道社等社團不僅是健身，進一步舉辦比賽、講習等活動，更延伸與外部同好建立交流，讓運動帶動生活充滿正能量，達到身心平衡。
為號召大家愈動愈健康，群創為員工舉辦一系列多樣化「開心運動」活動，包括運動季、南北交流賽、運動講座等，運動季由高階主管帶領開幕及參與，展現對於員工健康的重視與關心，運動講座邀請體適能專家們主講，提供員工多面向的健身運動資訊。
群創視員工為企業持續成長的基石，為致力關懷與照顧同仁身心靈健康，推行「群創新生活運動」，從「健康生活」照顧小我做起，延伸至「工作快活」提升自我與公司發展，再到「心靈樂活」創造共好社會。群創將持續帶動員工運動風氣，一起努力平衡身心靈健康，在工作中發揮成長，與公司共同創造價值，進一步為社會付出帶來正向力量。
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