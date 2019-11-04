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陸廠智慧手機Q3出貨年減5.3% 華為出貨季增兩位數

2019-11-04 12:50經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

DIGITIMES Research分析師林俊吉研究發現，因內需市場需求低迷、庫存水位提升，中國大陸業者今年第3季智慧型手機出貨1.8億支，季減2.5%、年減5.3%。展望第4季，大陸經濟與就業市場依舊不佳，陸廠智慧型手機內需出貨將持續呈現年衰退，海外市場受全球景氣走弱影響，需求不若往年強勁，預估陸廠出貨仍不若2018年同期。

林俊吉分析，大陸業者在今年第2季競推新機、於內需市場通路積極鋪貨，但銷售無法跟上出貨節奏，通路庫存又增高，迫使多數業者在第3季降低於大陸市場出貨，幸好海外市場逐步進入旺季，陸廠整體出貨減幅得以縮小。

華為第3季受美國禁運衝擊影響減弱，海外出貨顯著反彈，加上內需市場持續搶攻其他品牌市佔，整體出貨季增達2位數，續居首位。出貨排名第二至四名業者分別為小米、Oppo及Vivo，三家業者在大陸整體內需市場仍萎縮下，又面臨華為搶食市佔，海外市場出貨走強無法彌補內需出貨下滑，第3季整體出貨皆呈現季減。

華為第3季受美國禁運衝擊影響減弱，海外出貨顯著反彈，加上內需市場持續搶攻其他品牌...
華為第3季受美國禁運衝擊影響減弱，海外出貨顯著反彈，加上內需市場持續搶攻其他品牌市佔，整體出貨季增達2位數，續居首位。美聯社
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智慧型手機華為

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