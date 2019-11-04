陸廠智慧手機Q3出貨年減5.3% 華為出貨季增兩位數
2019-11-04 12:50
經濟日報 記者楊伶雯
／台北即時報導
DIGITIMES Research分析師林俊吉研究發現，因內需市場需求低迷、庫存水位提升，中國大陸業者今年第3季智慧型手機出貨1.8億支，季減2.5%、年減5.3%。展望第4季，大陸經濟與就業市場依舊不佳，陸廠智慧型手機內需出貨將持續呈現年衰退，海外市場受全球景氣走弱影響，需求不若往年強勁，預估陸廠出貨仍不若2018年同期。
林俊吉分析，大陸業者在今年第2季競推新機、於內需市場通路積極鋪貨，但銷售無法跟上出貨節奏，通路庫存又增高，迫使多數業者在第3季降低於大陸市場出貨，幸好海外市場逐步進入旺季，陸廠整體出貨減幅得以縮小。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
華為第3季受美國禁運衝擊影響減弱，海外出貨顯著反彈，加上內需市場持續搶攻其他品牌市佔，整體出貨季增達2位數，續居首位。出貨排名第二至四名業者分別為小米、Oppo及Vivo，三家業者在大陸整體內需市場仍萎縮下，又面臨華為搶食市佔，海外市場出貨走強無法彌補內需出貨下滑，第3季整體出貨皆呈現季減。
留言