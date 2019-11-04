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AirPods Pro供不應求 美中發貨日期延長至2-3周

2019-11-04 11:47經濟日報 記者吳凱中／即時報導

蘋果AirPods Pro 銷售目前傳出捷報， 據調查，包含中國大陸、美國、日本、歐盟等主要國家，目前消費者購買AirPods Pro，發貨日期大約皆延長至2-3周，顯示AirPods Pro 銷售供不應求。

蘋果AirPods Pro 在10月底上市開賣，據蘋果中國官網顯示，目前消費者購買AirPods Pro，發貨日期延長至2-3周。由於中國大陸是僅次於美國的蘋果重點市場，發貨日期延長被視為該款商品銷售供不應求，目前尚未無法得知，是蘋果備貨不足，亦或是銷售量優於蘋果預計。

在亞太地區，日本也面臨相同缺貨情況，據蘋果日本官網顯示，訂購AirPods Pro 發貨日期自11月20日至27日，換算下來大約等於3周時間。

而在蘋果大本營美國，消費者也必須等待2至3周才發貨;在歐盟地區，包含英國、法國、德國等主要國家用戶購買AirPods Pro也需等到11月19日至11月26日。

AirPods Pro目前首波開賣包含美國及其他25個國家和地區，台灣未在首波開賣國家。以今年3月發表的第二代AirPods來看，到今年8月才在台開賣，台灣消費者要在國內購買AirPods Pro恐怕仍需等待一段時間。

蘋果第三代無線耳機AirPods Pro，定價249美元（新台幣7,990元），較上一代AirPods 搭配無線充電盒6,490元價位提升。AirPods Pro如其名定位於蘋果無線耳機高階機款，這也是蘋果首次劃分無線耳機產品線定位，在此之前，蘋果第二代產品僅是功能部分升級，但價格仍延續第一代水準。

蘋果搶攻歐美聖誕旺季銷售熱潮，法人看好新品有望帶動AirPods整體銷量，相關供應鏈自代工廠英業達、軸承廠新日興（3376），及PCB供應商欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等第四季營運可望增添動能。

英業達為AirPods主力代工廠，從第一代產品做到第三代，目前則是與中國大陸廠商立訊共同承接訂單。據悉，由於AirPods Pro售價較高，供應鏈目前對於該款銷量較於保守，備貨量相對較少。至於在訂單分配上，新機立訊訂單比例略高於英業達。

AirPods蘋果AirPods Pro

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