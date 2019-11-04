南科三期開發受挫 黃偉哲：擔心台積電跑掉打破碗公

2019-11-04 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



位在台南的南部科學工業園區土地飽合，台南市長黃偉哲上午在議會總質詢時表示，第三期的開發受限於土地取得困難，時程可能受影響，擔心台積電等大型廠商的擴建可能會跑到高雄去，「等於碗公被打破」

上午議員林志展在總質詢中，關心南科第三期開發的問題，指出南科目前面積1043公頃，到去年9月的統計，未開發的土地只剩下約7公頃，已明顯飽合，建議盡速開發第三期，而且希望之前規畫的A、B、C、D區及看西農場能一併開發，以帶動地方發展。

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黃偉哲則表示，為了因應台商回流與南科發展，第三期開發是中央的重要政策，但目前可能面臨與高雄的路竹與橋頭兩個科學園區競爭，由於橋頭大多都是公有土地，取得容易，但台南的A、B、C區現況都有社區，未來要徵收、搬遷，可能需要花費很長的時間，而且居民搞不好不願意出售土地、有抗爭，所以開發可能緩不濟急。

黃表示，目前確實會擔心台蹟電的擴廠會跑到其他地方，因為與台南三期擴增土地居民的商談並不順利，希望可能透過以換地等方式，滿足居民想要出售土地後仍留在當地的心願，免得碗公打破，開發受阻，而且看西農場部分，也都是台糖的公有地，可能可以從看西先開發起。