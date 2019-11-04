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5G iPhone明年面世 郭明錤看好臻鼎、台光電

2019-11-04 10:14經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

蘋果iPhone 即將在2020年推出5G iPhone，天風證券分析師郭明錤表示，受益於規格升級，與iPhone 11系列相較下，預估明年5G iPhone的SLP與CCL價格將分別提升25-35%與15-20%，SLP主要供貨商臻鼎-KY（4958）及旗下鵬鼎，與CCL獨家供貨商台光電（2383）為最大受益者。

天風證券出示最新報告，郭明錤指出，預期明年下半年新款iPhone全部支持5G；面積增加10–15%的主板/類載版（SLP）與上游材料CCL受益於規格升級，故預期價格將分別提升30-35%與15-20 %。

據報告顯示，規格升級包括：更低介值耗損（Df：Dissipation factor）、更低熱膨脹係數（CTE：Coefficient of Thermal Expansion）與更高玻璃轉移點溫度（Tg：Glass Transition Temperature）；SLP主要供貨商鵬鼎/臻鼎與AT&S，以及CCL獨家供貨商台光電為最大受益者。

郭明錤指出，鵬鼎/臻鼎與AT&S因具備產能優勢故為新款5G iPhone SLP最大受益者；5G iPhone的SLP因面積變大與規格升級故預期價格將提升30-35%，新款iPhone對鵬鼎/臻鼎與AT&S的營收貢獻在明年下半年預計年比將成長約35-40%。因5G處理器面積增加與支持新功能，故預期新款5G iPhone的SLP面積提升10-15%。

預估鵬鼎／臻鼎與AT&S因具備產能優勢，故將持續成為新款5G iPhone SLP最大2間供貨商，共45-50%的SLP由這兩個供貨商供貨。

郭明錤表示，台光電預估將為5G iPhone SLP上游材料CCL之獨家供貨商，5G iPhone CCL價格因規格升級故將提升15-20%；新款iPhone對台光電的營收貢獻在明年下半年預計將年比成長約35-40%。

iPhone 11系列的CCL供貨商是台光電，供貨佔比為80-90%至於Panasonic供貨佔比為10-20%。台光電在提供更高規格CCL下有顯著成本優勢，故預期該公司為5G iPhone SLP上游材料CCL之獨家供貨商。

果iPhone 即將在2020年推出5G iPhone。 路透
果iPhone 即將在2020年推出5G iPhone。 路透
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