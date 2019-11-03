銀翼殺手在今日 飛天車可望實現？

2019-11-03 18:05 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



科幻影史經典銀翼殺手，預言的2019年11月跟今日世界很不一樣，但也有已實現的科技或現象。(Photo by影片截圖) 分享 facebook

常居史上科幻電影排行前2名的《銀翼殺手》，其所設定的時空背景2019年11月就發生在現在！這部由雷利史考特1982年執導的電影，描繪出一個賽博朋克反烏托邦的世界，「銀翼殺手」戴克奉命追殺叛逃的人造人所經歷的故事。今日這部片預言的科技或現象，竟也有部分已實現。

部分預言已實現

根據《ABC新聞》和《英國廣播公司》報導，電影中暗示的氣候變遷今日仍在進行中。電影設定的洛杉磯是一座陰雨綿綿、骯髒擁擠的超級大都市，人類紛紛向外太空殖民，唯一出現的非人動物竟是人造的，暗示氣候變遷造成的毀滅性影響。

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視訊電話和AI語音助理至今已非常普及。視訊電話早在1920年代，由AT&T發明，但直到2003年Skype問世之後，視訊電話才真正普及，而且不需要像片中一通得花費1.25美元。AI語音助理如Siri、Alexa也成為我們生活的一部分。神奇的是，這兩項科技並存在於一台智慧型手機，在電影中則是不同裝置。

電影中為了區別人類和人造人所用的「孚卡測試」，觀察受試者對於回答不同問題瞳孔的反應，跟今日的眼球測謊儀也很類似。

沒猜到有社群網站

現實世界離電影中的「連鎖六型」人造人還有一段距離。人造人外觀與人類幾乎無異，智力與體力則高出人類一大截，卻沒有與人類相似的情緒，壽命僅4年。2017年獲得公民身分的機器人索菲亞，與人類的差異一眼就能辨別，沒有自我意識，對話有時笨拙，無法說出像片中充滿詩意的語言。

再來是電影中隨處可見的飛天車，在現實世界仍在研發階段，不過根據《ABC新聞》報導，Uber Air空中計程車預計在2020年測試，2023年開始商業化。此外，電影並沒有預言社群網站的出現，否則銀翼殺手就會在社群網站上搜索人造人的過去資料。

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