工業富聯搭AI 部分產線人力減近90%
2019-11-03 15:05
經濟日報 記者尹慧中
／即時報導
鴻海子公司工業富聯近日舉辦活動，鴻海旗下官方社群平台鴻橋也發布訊息提到，工業富聯關燈工廠設計原則、技術亮點受關注，其中部分產線結合AI人力減近90%。
工業富聯提到，率先在部分精密工具及通訊設備製造業務領域完成關燈工廠樣板的改造，取得生產效率提升30%，庫存週期降低15%，生產線作業人員數量從318人下降至38人。
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依據上述工業富聯數據顯示部分產線人力減少近90%，並被世界經濟論壇列入全球十六家製造業燈塔工廠成員之一。
工業富聯首席數據官劉宗長表示，聚焦前沿科技創新與傳統產業升級，工業富聯「燈塔工廠」解決方案技術亮點廣泛在物聯網網路環境、AI數位化流程、搭載專業應用的可擴展技術平台、自動化技術等，真正做到智慧工業系統。
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