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台積電股價衝300元 張忠謀：並不覺得意外

2019-11-02 19:05經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

台積電創辦人張忠謀今(2)日出席台積電運動會，與妻子張淑芬一起接受媒體訪問，對近期台積電股價在10月31日盤中一度衝破300元大關，張忠謀對此回應：「並不覺得是什麼意外。」他說他自己的投資哲學非常簡單，就是為台積電效力，就投資台積電的股票。

台積電在新竹體育場舉辦運動會，已退休的創辦人張忠謀出席活動。記者許正宏／攝影
台積電在新竹體育場舉辦運動會，已退休的創辦人張忠謀出席活動。記者許正宏／攝影
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