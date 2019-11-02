台積電股價衝300元 張忠謀：並不覺得意外

台積電創辦人張忠謀今(2)日出席台積電運動會，與妻子張淑芬一起接受媒體訪問，對近期台積電股價在10月31日盤中一度衝破300元大關，張忠謀對此回應：「並不覺得是什麼意外。」他說他自己的投資哲學非常簡單，就是為台積電效力，就投資台積電的股票。