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台積電運動會登場 張忠謀退休後首度出席

2019-11-02 15:25經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

台積電今（2）日在新竹縣立體育館舉辦運動會，這也是創辦人張忠謀在退休後首度出席運動會，員工們熱情大喊「創辦人我們愛您」，顯示張忠謀仍受到員工們愛戴。台積電董事長劉德音也在運動會上宣布，將發給員工1萬2千元的紅包，張忠謀更是直接預告，明年的紅包也會繼續加碼，讓台下齊聲歡呼喊讚。

台積電今天在新竹體育場舉辦運動會，已退休的創辦人張忠謀出席活動。 記者許正宏／攝...
台積電今天在新竹體育場舉辦運動會，已退休的創辦人張忠謀出席活動。 記者許正宏／攝影
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台積電創辦人張忠謀今日參加台積電運動會。記者張瑞益／攝影
台積電創辦人張忠謀今日參加台積電運動會。記者張瑞益／攝影
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台積電張忠謀
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