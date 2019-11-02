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員工發1.2萬紅包 張忠謀：明年也許加碼

2019-11-02 11:55攝影中心 記者許正宏／即時報導

台積電今天在新竹縣體育館舉辦運動會，也是創辦人張忠謀退休後，首度回來參加運動會，董事長劉德音在致詞時宣布將發放每人1.2萬元獎金給3.9萬名員工，而創辦人張忠謀在隨後的致詞中表示：「也許明年小禮物可以加碼」，讓現場員工興奮不己，隨後的記者會上，夫人語帶感性的表示，這段退休時間是她最快樂的時光，隨後抱著先生張忠謀貼臉示愛。

台積電今天在新竹體育場舉辦運動會，董事長劉德音（中）帶領主管跑1200公尺。記者...
台積電今天在新竹體育場舉辦運動會，董事長劉德音（中）帶領主管跑1200公尺。記者許正宏／攝影
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台積電今天舉辦運動會，創辦人張忠謀（右）偕同夫人張淑芬（左）出席，兩人繞著運動場...
台積電今天舉辦運動會，創辦人張忠謀（右）偕同夫人張淑芬（左）出席，兩人繞著運動場向員工們揮手致意。記者許正宏／攝影
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台積電今天在新竹體育場舉辦運動會，已退休的創辦人張忠謀出席活動。記者許正宏／攝影
台積電今天在新竹體育場舉辦運動會，已退休的創辦人張忠謀出席活動。記者許正宏／攝影
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台積電今天舉辦運動會，已退休的創辦人張忠謀（左）偕同夫人張淑芬（右）出席活動，會...
台積電今天舉辦運動會，已退休的創辦人張忠謀（左）偕同夫人張淑芬（右）出席活動，會後兩人一同接受媒體記者聯訪，夫人語帶感性的表示，這段退休時間是她最快樂的時光，隨後抱著先生貼臉。記者許正宏／攝影
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張忠謀退休
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