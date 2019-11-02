迎接雙11 udn買東西最狂一戰推全站商品3折起
2019-11-02 11:48
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
udn買東西購物中心雙11購物節最狂一戰11月4日開跑，連續二周天天有驚喜。4日首日刷卡最高回饋10%再享11%購物金回饋，再享全站滿額送雙人牌及Staub精品餐廚用具，還有機會獲得雙人羅馬來回機票。
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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udn買東西強調，就是要讓消費者購、好、玩。
雙11不只滿滿的購物回饋，還有百大風雲品牌萬品嚴選好物供消費者買得安心、用得放心；更重要的是讓百萬會員及粉絲邊買邊玩，國內住頂級老爺行旅，國外有雙人羅馬假期，更邀請知名主播岑永康、蔡尚樺分享玩味生活；最後壓軸為明星公益競標，udn買東西與第一社福邀請超過30位大明星一起響應公益，提供明星珍藏包包讓網友競標，競標所得全數捐助公益使用。
udn買東西總經理陳杰表示，提供優質商品和優惠價格給消費者外，更致力於人的服務，利用大數據理解消費者需求，開發『定期購』提醒家中常購必需品不斷供，如長者營養補給品、婦嬰備品等。
而在社會責任上udn買東西公益雲集已邁入第五年，長期以來幫助近百家公益團體募資募款，運用既有購物付款機制，讓充滿愛心的社會大眾做線上捐款，真正體現做公益好容易。
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