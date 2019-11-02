Epson十項產品 獲2019 Good Design Award大獎肯定

2019-11-02 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



全球創新科技領導品牌Epson長期於市場深耕並重視消費者的實際需求，以「省、小、精」核心理念，持續打造性能卓越的優異產品。今年，Epson於2019 Good Design Award（優良設計獎）大賞中，以三大產品線、共十項系列產品奪得高度肯定。此一傲人成績，再創品牌榮耀，嶄露品牌創新實力。

Good Design Award專注於拓展產品設計的多元可能性，每年頒發獎項給致力提升人們生活品質與創造富足社會的優良產品，Epson以五項印表機、四項投影機以及一款Orient手表，深獲專業評審委員青睞，其中於2019推出的PX-S270T（台灣型號為M3170）黑白高速四合一雙網連續供墨傳真複合機、Epson SureColor SC-T5450M（台灣型號SC-T5430M）高速多功能繪圖機以及EF-100B／EF-100W／EF-100WATV／EF-100BATV（台灣型號為EF-100B／W）自由「視」移動光屏三項全新產品，贏得評審極高的評價。

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Epson表示， EF-100B／W自由「視」移動光屏，推出摩登黑與簡約白雙色，輕巧可攜的時尚方形簡約設計，搭配皮革質感的外殼與金屬圓弧外框，無論放置在客廳、書房，甚至在廚房使用，都能完美融入居家擺設。

評審委員評語：EF-100B／W自由「視」移動光屏讓串流影音跳脫出智慧型裝置的小螢幕框架，讓使用者能隨時隨地享受高品質、大面積的視聽饗宴。設計師將精力投注在將產品與使用者的生活結合，不僅外觀上更強調現代居家風格美學，更加入了許多容易攜帶的設計元素。

Epson指出，黑白高速四合一雙網連續供墨傳真複合機M3170 「精省」、「高效」增加商務力全新黑白高速四合一雙網連續供墨傳真複合機M3170，採內嵌式供墨系統，可直接從外觀清楚掌控墨水存量，另外，其精巧機身，更可為辦公環境精省空間。

評審委員評語：Epson洞察使用者的需求與痛點，為商務用戶推出Epson M3170全新黑白高速四合一雙網連續供墨傳真複合機，其擁有低單張列印成本、高耐用度、節能省電及精巧機身的優勢。直覺的智慧防呆墨瓶設計，使用戶能精準注墨不錯置，更沒有墨水滴漏的問題。Epson M3170外型與機能兼具的優異特性，提供中小企業值得信賴的列印解決方案，為辦公室打造精省又環保的商務列印環境。