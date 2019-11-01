Apple TV+上線首推原創劇 蘋果加入串流影音戰局

2019-11-01 23:07 中央社 台北1日電



蘋果公司（Apple）宣布影片訂閱服務Apple TV+今天上線，台灣訂閱費每月新台幣170元，購買全新iPhone、iPad、Apple TV、Mac或iPod touch的消費者可免費使用1年Apple TV+服務。 蘋果公司宣布影片訂閱服務Apple TV+上線。 圖／蘋果提供 分享 facebook

除了蘋果加入串流影音戰局，迪士尼旗下串流服務Disney+也將於11月推出，將對全球串流影音龍頭Netflix帶來更多挑戰。此外，電信業者AT&T Inc的HBOMax、康卡斯特公司（Comcast Corp）的新服務，預期也會在明年投入市場。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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從今天起，Apple TV+在台灣等100多個國家和地區推出，消費者可以在Apple TV App中使用Apple TV+服務，收看包含獨家原創劇集、電影和紀錄片等內容，也可免費試用7天。

想要訂閱Apple TV+的消費者，必須先將裝置升級到iOS 12.3以上版本、tvOS 12.3以上版本和macOS Catalina以上版本。

Apple TV+的蘋果原創劇集包括「晨間直播秀」、「末日光明」、「太空使命」，首波推出前3集，並將於每週五推出新集數。另外也有適合孩童和全家收看的影集，例如「小鬼與文字幽靈」、「史努比登上太空」，以及紀錄片「象群女王」。

蘋果網路軟體與服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）表示，對蘋果而言，重要的是讓每個人能在他們所有喜愛的裝置螢幕上輕鬆觀看內容，因此Apple TV+上線的第一天起，就成為最廣泛提供的蘋果服務。