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Apple TV+上線首推原創劇 蘋果加入串流影音戰局

2019-11-01 23:07中央社 台北1日電

蘋果公司（Apple）宣布影片訂閱服務Apple TV+今天上線，台灣訂閱費每月新台幣170元，購買全新iPhone、iPad、Apple TV、Mac或iPod touch的消費者可免費使用1年Apple TV+服務。

蘋果公司宣布影片訂閱服務Apple TV+上線。 圖／蘋果提供
蘋果公司宣布影片訂閱服務Apple TV+上線。 圖／蘋果提供
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除了蘋果加入串流影音戰局，迪士尼旗下串流服務Disney+也將於11月推出，將對全球串流影音龍頭Netflix帶來更多挑戰。此外，電信業者AT&T Inc的HBOMax、康卡斯特公司（Comcast Corp）的新服務，預期也會在明年投入市場。

從今天起，Apple TV+在台灣等100多個國家和地區推出，消費者可以在Apple TV App中使用Apple TV+服務，收看包含獨家原創劇集、電影和紀錄片等內容，也可免費試用7天。

想要訂閱Apple TV+的消費者，必須先將裝置升級到iOS 12.3以上版本、tvOS 12.3以上版本和macOS Catalina以上版本。

Apple TV+的蘋果原創劇集包括「晨間直播秀」、「末日光明」、「太空使命」，首波推出前3集，並將於每週五推出新集數。另外也有適合孩童和全家收看的影集，例如「小鬼與文字幽靈」、「史努比登上太空」，以及紀錄片「象群女王」。

蘋果網路軟體與服務資深副總裁克佑（Eddy Cue）表示，對蘋果而言，重要的是讓每個人能在他們所有喜愛的裝置螢幕上輕鬆觀看內容，因此Apple TV+上線的第一天起，就成為最廣泛提供的蘋果服務。

AppleApple TV蘋果
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