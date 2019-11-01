大陸10.5代面板廠產能陸續開出 面板寒冬未過
2019-11-01 22:07
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
中國10.5代面板產能陸續開出，造成供過於求，面板寒冬未過，加上美中貿易戰、大陸內需不振，面板價格一路滑落，尤其大尺寸面板供需失衡，部分尺寸產品已經跌破現金成本價，均是造成雙虎前三季巨額虧損的要因。
市研機構TrendForce分析，在中國10.5代線陸續放量後，面板供過於求壓力在今年達到高峰，加上中美貿易爭端導致產業震盪，終端裝置需求疲弱的狀況下也使得面板庫存升高。
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IHS Markit指出，年底大陸京東方另一座10.5代廠將進入投產，對面板供過於求壓力大，十代廠均是以生產65吋、75吋大尺寸電視面板為主，產能過剩可想而知。
因應供過於求，友達認為，年底將進入面板產業傳統淡季，供需失衡狀況將持續一段時間，將適度調整產能，並加速新產品開發。
友達提出「價值轉型」策略，朝向高階技術布局，並將高階產品轉回台灣生產，擴充模組產能，包括商用、工控、車用等成長中的產品；已可提供儀表+中控，或是多片拼裝的車用面板，聚焦在高技術、高附加價值以及差異化的應用產品，期能儘早扭轉逆局，走出寒冬。
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