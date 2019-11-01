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面板產能過剩 群創、友達前三季稅前虧逾200億元

2019-11-01 22:05經濟日報 記者張義宮／即時報導

受到面板產能過剩價格滑落影響，衝擊面板雙虎的第3季營運，繼友達之後，群創1日公布自結第3季財報，稅前虧損34.55億元，單季每股稅前虧損0.35元，前三季稅前虧損98.52億元， 每股稅前虧損0.99元。友達前三季稅前虧損119.03億元，雙虎前三季稅前累虧超過200億元。

群創表示，第3季營收633億元，與前一季持平，營業損失48.52億元，稅前虧損幅度較前一季稅前虧損27.66億元擴大，較去年同期則由盈轉虧；前三季營業損失128.01億元，稅前虧損98.53億元較去年同期亦由盈轉虧。至於稅後虧損要到8日才會公告。

為提振市場信心，群創在7、8月兩度密集實施庫藏股，8月21日到10月20日最近一次，預定買回張數為30萬張，實際買回24.1萬張，均價6.98元。

1日群創股價收在6.68元，下跌0.09元，再度跌破7元。

由於看不到面板景氣回溫的訊息，仁寶於9月7日到10月16日這段期間，出脫群創4.57萬張，均價為6.96元，處分虧損939萬元，帳上仍有1.66萬張。

日前南韓面板大廠樂金顯示器（LGD）公布第3季虧損擴大，虧損金額高於分析師預期，並大砍資本支出，凸顯面板市況不佳的困境。

友達10月30日公布上季虧損持續擴大，且本季各項重要營運指標都下滑；第3季毛利率轉負，是2012年第3季以來，時隔七年再度單季毛利率轉負數；單季稅後淨損39.87億元，較前兩季分別虧損36.88億及26.82億元擴大，每股淨損0.41元，連三季虧損。前三季稅後淨損103.57億元，每股淨損1.08元。

友達指出，第3季雖是傳統旺季，但美中受貿易戰、客戶提早拉貨等影響，今年旺季力道不如往年，消費性產品市場庫存高致拉貨衰退，但筆電、車用、工控及遊戲機營收比重，繳出年增10個百分點的成績，支撐第3季出貨成長。

受到大陸10.5代線產能開出衝擊，對於65吋大尺寸的電視面板價格殺傷力最大，電視面板跌勢比IT面板來得大。群創在在IT產品價格較有支撐前提下，稍稍緩和電視面板虧損的壓力。

電視面板群創
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