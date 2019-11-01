日月光攜高科大推永續城鄉教育深耕計畫 辦展秀成果
2019-11-01 20:50
經濟日報 記者李孟珊
／即時報導
日月光投控（3711）旗下日月光文教基金會結合國立高雄科技大學與在地社區資源，共同推動永續城鄉教育深耕計畫，計畫今年邁入第4年，自今（1）日起連3天於駁二藝術特區蓬萊B4倉庫舉辦「2019永續城鄉＆綠能校園計畫展覽會」，展示年度豐碩成果。
日月光「永續城鄉深耕教育計畫」以文化保護、災害防治、環境管理、區域發展等永續議題，強化學校師生與社區連結，並結合高雄市教育局「綠能校園」計畫及水土保持局、大學USR計畫等，結合靜態展示與互動闖關活動，提供一系列友善環境及永續發展藍圖。
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今年「永續城鄉深耕教育計畫」以「SDGs11-永續城市及社區」為主題，跨高雄市15個行政區，與19所國中小學組成聯盟。展覽也結合高市教育局「綠能校園計畫」17所國中小學，以空品教育、減塑教育、能源教育、永續校園、課程繪本等主題，展出具體成果亮點。
日月光集團資深副總周光春表示，日月光重視企業永續經營，近年更連結SDGs永續發展目標，係投入企業社會責任的重要依據，日月光為號召更多校園及在地企業共同響應，自2016年起展開「永續城鄉深耕教育計畫」。
周光春指出，日月光今年首度攜手高科大，盼結合大學端的學研能量，協助各級學校將「城鄉發展」議題導入校本課程，輔導坐落在各地的國中小學成為「社區創生」發展與推動中心，引領村里、社區推動發展目標，並為日後城市發展願景、區域議題改善等工作培養人才庫。
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