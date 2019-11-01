親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

扁爆蔡兩千年大選挺連 曾託英議員處理博士證書遺失

勞退新制基金大賺勞工可望「分紅」2.8萬 真能領到嗎？

華為要求高 明年可能成立積第一大客戶

2019-11-01 20:28經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

立積從今年8月成為華為合格供應商之後，相關貢獻度正逐漸提高，法人估計，明年華為將有機會成為立積最大客戶，業績占比甚至可達三成左右。

立積沒有透露目前華為占該公司業績比重，不過據了解，立積目前先是供應WiFi 802.11ac FEMs給華為路由器應用，後續還有機會進一步出貨供其手機應用。若順利進行，華為也將是立積WiFi 6相關產品在手機應用方面的第一個客戶。

不過，要拿華為的訂單並不容易，據指出，華為對於產品的品質要求很嚴格，對於來料檢驗也不鬆懈，所以立積也花了不少力氣與付出以符合其要求。

據了解，立積目前都利用6吋產能，主要代工合作廠商為穩懋與宏捷科，其中現階段手機應用產品是與穩懋配合，其他應用的產品則交由宏捷科負責。

華為立積手機
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

十銓推數位創作方案升級配備

2019-11-01 14:36

英特磊技術支援華為PA晶片 營運逐季高

2019-11-01 14:36

科技業奧斯卡／全球百大科技研發獎 工研院抱2獎

2019-11-01 14:36

Mini LED爆發？業者：明年量不大

2019-11-01 14:35

鴻海老董衝5G「台灣不能只做代工」

2019-11-01 14:35

鴻海董座劉揚偉：面對5G浪潮 產業千萬不能只做代工

2019-11-01 12:44

2019全球百大科技研發獎 科技專案勇奪五大獎

2019-11-01 12:41

台積電已成護國神山 謝金河：台灣經濟漸入佳境

2019-11-01 11:26

鴻海台大AI講座熱烈 明年機器人講師有望上陣

2019-11-01 11:06

2019全球百大科技研發獎出爐 我國獲五大獎

2019-11-01 10:44

太陽能市場信心低迷 中國裝機不如預期

2019-11-01 09:57

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:13

十月多頭聖嬰 十一空頭抵抗

2019-11-01 09:12

遠見華人領袖高峰會／林百里：AI+5G打造智能社會5.0

2019-11-01 03:32

稱霸下個30年！台積研發大軍將擴增8,000人 投入3奈米以下製程

2019-11-01 01:03

遠見華人領袖高峰會／電力改革 建構零耗能家園

2019-10-31 23:42

遠見華人領袖高峰會／智慧城市發展 節能扮要角

2019-10-31 23:42

貿易戰仍不明朗 劉德音：明年半導體仍有挑戰

2019-10-31 23:34

股價創新高 劉德音提醒台積人保持虛心

2019-10-31 23:29

JDI找台廠注資 有利有弊…煞費思量

2019-10-31 23:15

JDI引資救急 傳找上緯創

2019-10-31 23:15

蔡力行：5G半導體商機衝1.2兆

2019-10-31 23:15

工研院與福壽簽約 助食品業轉型智慧製造邁大步

2019-10-31 15:55

策略經營／虹冠電董座蔡高忠創新產品 幫客戶加值

2019-10-28 01:26

新光音樂廳盛大開幕 引進台灣首部史坦威新款名琴

2019-10-25 00:00
看更多

熱門文章

稱霸下個30年！台積研發大軍將擴增8,000人 投入3奈米以下製程

2019-11-01 01:03

勞退新制基金收益增至1,948億 每人平均分紅2.8萬元

2019-11-01 10:35

勞退新制基金大賺勞工可望「分紅」2.8萬 真能領到嗎？

2019-11-01 19:45

鴻海董座劉揚偉：面對5G浪潮 產業千萬不能只做代工

2019-11-01 12:44

命理師看「網紅董事長」張國煒面相 直言：東山再起指日可待

2019-11-01 13:23

非公發公司發重訊 有新選擇

2019-10-31 23:19

台積電已成護國神山 謝金河：台灣經濟漸入佳境

2019-11-01 11:26

JDI引資救急 傳找上緯創

2019-10-31 23:15

不動產授信 央行理事示警

2019-10-31 23:32

JDI找台廠注資 有利有弊…煞費思量

2019-10-31 23:15

美中貿易戰談判順 估下周汽、柴油雙漲

2019-11-01 15:43

台幣10月強升5.8角 升破30.5元創一年三個月新高

2019-10-31 23:38

主計處估上季GDP增2.91% 增速四小龍之冠

2019-10-31 23:23

品牌大觀／旅遊節目 玩出創新品牌

2019-11-01 02:39

裕隆指標案…新南向大捷報

2019-11-01 02:43

股價創新高 劉德音提醒台積人保持虛心

2019-10-31 23:29

貿協搭橋 裕隆進軍越南整車鏈

2019-11-01 02:43

蔡力行：5G半導體商機衝1.2兆

2019-10-31 23:15

金控與海外子公司交易 鬆綁

2019-11-01 02:59

海外商品進口報關 三點不漏

2019-10-31 23:19

Mini LED爆發？業者：明年量不大

2019-11-01 14:35

貿易戰仍不明朗 劉德音：明年半導體仍有挑戰

2019-10-31 23:34

IT產業出身 蘇開建圓了電動自行車品牌夢

2019-11-01 13:46

台商注意！開曼經濟實質聲明2020年3月底要完成

2019-11-01 18:54

不只富邦 台灣人壽3利變保單也調降宣告利率

2019-11-01 14:02

渣打看黃金原油 將成「景氣儀表板」

2019-11-01 02:59

低利率 不利長期經濟

2019-10-31 23:26

工商界看明年經濟前景 估明年優於今年

2019-11-01 15:10

電動車尬車／Gogoro結盟台鈴 中華車攻商用車 三陽組國家隊

2019-11-01 14:35

2019全球百大科技研發獎出爐 我國獲五大獎

2019-11-01 10:44

英特磊技術支援華為PA晶片 營運逐季高

2019-11-01 14:36

鴻海台大AI講座熱烈 明年機器人講師有望上陣

2019-11-01 11:06

利變保單「降息」 富邦人壽11月共調整110張

2019-11-01 12:21

雲端發票增開500元獎

2019-10-31 23:19

轉單效應+台商回流 第3季GDP成長率大幅上修

2019-11-01 00:04

APEC峰會取消 蔡總統：透過部長級對話 參與國際

2019-11-01 00:51

名家觀點／CSR與文化

2019-11-01 02:32

遠見華人領袖高峰會／電力改革 建構零耗能家園

2019-10-31 23:42

壽險業全年保費收入增幅不到3%

2019-10-31 23:15

鴻海董事長劉揚偉：5G會重新塑造供應鏈

2019-11-01 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top