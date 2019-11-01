華為要求高 明年可能成立積第一大客戶
2019-11-01 20:28
經濟日報 記者鐘惠玲
／即時報導
立積從今年8月成為華為合格供應商之後，相關貢獻度正逐漸提高，法人估計，明年華為將有機會成為立積最大客戶，業績占比甚至可達三成左右。
立積沒有透露目前華為占該公司業績比重，不過據了解，立積目前先是供應WiFi 802.11ac FEMs給華為路由器應用，後續還有機會進一步出貨供其手機應用。若順利進行，華為也將是立積WiFi 6相關產品在手機應用方面的第一個客戶。
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不過，要拿華為的訂單並不容易，據指出，華為對於產品的品質要求很嚴格，對於來料檢驗也不鬆懈，所以立積也花了不少力氣與付出以符合其要求。
據了解，立積目前都利用6吋產能，主要代工合作廠商為穩懋與宏捷科，其中現階段手機應用產品是與穩懋配合，其他應用的產品則交由宏捷科負責。
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