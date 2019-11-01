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京東進軍台灣電商市場 雙11購物節搶市

2019-11-01 19:42經濟日報 記者何佩儒／即時報導

中國大型電商平台京東，今（1）日宣布進入台灣電商市場，將於11月1日起至11月11日舉辦「11.11京東全球好物節」，為了貼近台灣消費者，京東也將於11月9日至11月10日連續兩天，在台北三創生活園區舉辦「京東雙11快閃活動」，現場發放多項3C好禮，與台灣消費者同歡雙11購物節，正式加入雙11台灣購物戰場。

京東表示，在11月1日至11月11日活動檔期期間，京東期望將完整的網路購物服務提供給台灣消費者，並透過供應鏈整合、平台創新、貼心服務等三大品牌優勢，同時透過觀察台灣消費者以往最喜愛的商品，結合京東在3C商品領域的號召力，祭出平台上涵蓋家電、手機、數碼、等超過數億件商品。並針對台灣消費者推出專屬優惠，如新人大禮包、眾多秒殺爆品、大牌手機5折秒殺、家電滿額折扣等多種優惠。

另外為貼近台灣消費者在平台上的消費體驗，京東將在台北三創生活園區舉辦「京東雙11快閃活動」，以「買3C上京東」為活動。現場設立巨型幸運拉霸機，邀請民眾參加現場活動，只要下載京東App加入會員，並且於個人FB分享打卡，將可參加一次幸運拉霸機會。

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