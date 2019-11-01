未來視VR趨勢展 2日起三創登場

2019-11-01 18:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



由Star Rocket三創育成基金會攜手三創生活的「未來視VR趨勢展」將於11月2日(六)起至11月13日(三)止，於三創生活園區1F十二立方展開為期12天的體驗展，邀集台灣VR界知名的重量級夥伴，帶來各領域樣樣精彩的虛擬實境與沈浸式體驗作品。

2015年成立之初，Star Rocket三創育成基金會就已瞄準VR產業，特別致力於台灣新創趨勢產業的人才培育、軟硬整合、及產業媒合等，期許建構VR的推廣與創新孵化平台，並藉由集團資源，協助新創產業開拓打入全球市場的機會。

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Star Rocket三創育成基金會表示，VR是高度跨領域應用的產業，開發技術也越來越成熟，不僅娛樂電競，更可以結合音樂、電影、藝術、教育、營建，甚至軍事、健康醫療、航太及國防安全等，均可透過全新的互動體驗創造新的商業模式，也越來越貼近消費者生活性應用。

因此，更多元化的應用及商業化是接下來重要發展趨勢，Star Rocket三創育成基金會很樂意扮演中間的橋樑，整合VR上中下游軟硬體，並藉由產銷學三方合作協助VR產業新創夥伴完善商業模式。

滿足消費者對於未來美好生活的期待、提供獨特的零售消費體驗，並建構出科技與文化匯集的互動場域，是三創生活園區從開幕以來維持不變的三大品牌精神。