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新鼎以7.4億元 取得萬鼎99.05%股權

2019-11-01 18:31經濟日報 記者何佩儒／即時報導

新鼎（5209）今（１）日公布，董事會決議以每股30元，總交易金額7.4億元，取得萬鼎99.05%股權。萬鼎為少數同時具有甲級營造廠資格及工程技術顧問的工程服務公司，將有利新鼎爭取新統包工程，同時也能擴大智慧建築及智慧園區的市場。

新鼎董事長余騰耀表示，新鼎以儀控及機電設計起家，在業務方面主要經營石化、軌道及高科技業的自動化、推動工業4.0協助產業推動屬位化與智慧化，包括節能、減排、製程優化與安全、物聯網等。新鼎雖擁有札實的儀控機電工程基礎與創新的智能技術，但因侷限本身核心能力，無法順利突破市場限制取得特定製程統包工程的承攬資格，造成近幾年營收無法大幅突破。

而萬鼎的專長包括土木工程、交通工程規劃、設計及監造業務，以及地質調查、土讓試驗分析和土質改良等大地工程。余騰耀指出，萬鼎正好補足新鼎在土木營造方面的不足，尤其大多數的統包工程，都包括土木與儀控，有了萬鼎的協助，將有利新鼎的接案。除了合併營收的挹注，也希望藉此增加新的訂單。

余騰耀表示，萬鼎與新鼎同屬中鼎集團成員，兩家公司同樣發展智慧業務，其中智慧建築與智慧園區是萬鼎近來的發展方向，萬鼎不管在業務領域或是設計與顧問專業技術部分，都是新鼎現階段與未來發展所欠缺的企業拼圖。新鼎在投資萬鼎公司後，將藉由雙方專業的結合，將新鼎現有的核心業務智慧工廠與智慧交通以外，擴大到智慧建築與智慧園區，建立更全面性的智慧核心專業，並提供特定製程統包工程總體解決方案，提高市場競爭力。

新鼎董事長余騰耀。 記者何佩儒／攝影
新鼎董事長余騰耀。 記者何佩儒／攝影
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