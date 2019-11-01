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台達Innergie全球首座行動充電體驗屋 三創登場

2019-11-01 18:30經濟日報 記者吳凱中／即時報導

台達旗下消費性電源品牌Innergie在台打造行動充電體驗屋，今（1）日 於三創生活園區正式亮相。現場除了以「居家、辦公、旅行」三大生活情境打造新品Innergie 45H和極度輕巧、擁有92%高充電效率的旗艦產品Innergie 60C Pro等萬用充電器體驗空間，更設置了不限品牌的充電器回收站，推出充滿環保概念的「綠能生活企劃」充電器舊換新活動，讓綠活從充電出發。

Innergie行動充電體驗屋以新品Innergie 45H所屬的「One For All萬用充電器」系列為主題，分別呈現萬用充電器如何應用於居家、辦公、旅行三個生活中常見的充電情境，強調Innergie 45H、Innergie 60C Pro等產品的萬用性，單一產品便能相容多品牌的筆電、手機、平板、耳機、遊戲機等各種裝置，出門只需攜帶一顆充電器就可解決所有裝置的充電需求。

體驗屋內三個充電情境也各自搭配Innergie產品特色，除了萬用性，還包括支援USB PD和QC快充 ; 選購國際版時，隨配的專利多國轉換插頭，讓Innergie萬用充電器成為商務及旅行的最佳幫手。

體驗屋內配合此次「綠能生活企劃」，設置不限品牌的充電器回收站，推出領先業界的充電器舊換新回收服務。消費者只需攜帶家中舊充電器至活動現場、投入回收箱，即可獲得「One For All萬用充電器」系列任一產品85折優惠券。「綠能生活企劃」也將於特定Innergie實體通路同步推出，不只鼓勵民眾回收充電器做環保，更重要的是，將充電效率較低、較耗電的老舊充電器替換為效率更高、通用性更廣的Innergie萬用充電器，讓充電同時省電，並呼應台達「環保 節能 愛地球」的經營使命。

10月中旬上市的Innergie 45H為45W USB-C萬用充電器，搭載雙孔輸出，除了配備越來越廣泛應用的USB-C輸出孔，搭配USB PD 3.0和QC 4.0快充，更可支援常見的傳統USB-A輸出充電。電力輸出方面，USB-C單獨使用時，電力輸出則升級至最高單孔輸出45W;雙孔同時使用時，USB-C和USB-A電力輸出分別為30W和12W，可同步替MacBook Air (2018和2019版)等輕薄筆電和手機等小型裝置充電，簡化充電配備，再次提升充電器萬用性。

同屬「One For All萬用充電器」系列的Innergie 60C Pro (原PowerGear 60C)，為極度輕巧的60W USB-C單孔輸出萬用充電器 ; 擁有92%高充電效率，高於業界平均3%，每次充電都為地球省下3%的電量。Innergie 60C Pro充分體現台達累積48年的電源技術以及其致力於環境永續的環保精神。

USB環保
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