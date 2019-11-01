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宏達電VR趨勢展 大秀跨產業應用

2019-11-01 17:37中央社 台北1日電

宏達電與羅浮宮合作，呈現史上首次蒙娜麗莎虛擬實境體驗。 宏達電／提供
宏達電與羅浮宮合作，呈現史上首次蒙娜麗莎虛擬實境體驗。 宏達電／提供
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宏達電積極跨產業應用布局VR，明天起將展出「未來視」VR趨勢展，讓民眾免費體驗雲端虛擬實境、多人共享空間模式、以及在上千個單位使用的體驗式醫學教學內容。

宏達電今天宣布，2日起將與三創生活園區合作「未來視」VR（虛擬實境）趨勢展，展示HTC VIVE內容，並首次於大型展覽活動內亮相新一代VR設備VIVECosmos，展覽期間民眾可免費體驗最新VR設備及內容，包括因應未來5G產業到來的Cloud VR雲端虛擬實境即時行動VR體驗、打破既有遠距模式的多人共享VR體驗空間「Museum of Realities沉浸式虛擬實境」、虛擬實境解剖學軟體3D Organon VR Anatomy，以及VIVELAND規劃的MR綠幕混合實境遊戲體驗區。

隨著VIVE Cosmos一同展示的，還有新一代多人共享的沉浸式虛擬實境，在這個VR體驗空間裡可以同時讓多人連接、共享、就像跟朋友相約一起共同參觀博物館並且近距離接觸VR藝術作品。

宏達電也說明，3D Organon VR Anatomy為目前全球最完善的虛擬實境解剖學應用內容，內建超過4000個擬真的人體結構與器官，透過虛擬實境立體影像空間呈現，學生能輕易拆解、旋轉任何身體結構，從不同角度觀察，進而了解人體結構的相對空間概念以及在不同角度下的完整構造。

在課堂上，老師也可利用內建的多人連線功能，跟最多200位學生在虛擬實境的空間內進行互動及教學，這樣的沉浸式學習，可大幅提升學生的學習興趣與效果，目前已有上千個使用單位，包含國際醫院及學校採用。

HTC自2016年推出第一款VIVE頭戴式顯示器至今，積極打造VR生態系，在醫療、軍事、教育、藝術等領域皆投入開發計畫。

VR虛擬實境宏達電
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