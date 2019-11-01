宏達電VR趨勢展 大秀跨產業應用

2019-11-01 17:37 中央社 台北1日電



宏達電與羅浮宮合作，呈現史上首次蒙娜麗莎虛擬實境體驗。 宏達電／提供 分享 facebook 宏達電積極跨產業應用布局VR，明天起將展出「未來視」VR趨勢展，讓民眾免費體驗雲端虛擬實境、多人共享空間模式、以及在上千個單位使用的體驗式醫學教學內容。

宏達電今天宣布，2日起將與三創生活園區合作「未來視」VR（虛擬實境）趨勢展，展示HTC VIVE內容，並首次於大型展覽活動內亮相新一代VR設備VIVECosmos，展覽期間民眾可免費體驗最新VR設備及內容，包括因應未來5G產業到來的Cloud VR雲端虛擬實境即時行動VR體驗、打破既有遠距模式的多人共享VR體驗空間「Museum of Realities沉浸式虛擬實境」、虛擬實境解剖學軟體3D Organon VR Anatomy，以及VIVELAND規劃的MR綠幕混合實境遊戲體驗區。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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隨著VIVE Cosmos一同展示的，還有新一代多人共享的沉浸式虛擬實境，在這個VR體驗空間裡可以同時讓多人連接、共享、就像跟朋友相約一起共同參觀博物館並且近距離接觸VR藝術作品。

宏達電也說明，3D Organon VR Anatomy為目前全球最完善的虛擬實境解剖學應用內容，內建超過4000個擬真的人體結構與器官，透過虛擬實境立體影像空間呈現，學生能輕易拆解、旋轉任何身體結構，從不同角度觀察，進而了解人體結構的相對空間概念以及在不同角度下的完整構造。

在課堂上，老師也可利用內建的多人連線功能，跟最多200位學生在虛擬實境的空間內進行互動及教學，這樣的沉浸式學習，可大幅提升學生的學習興趣與效果，目前已有上千個使用單位，包含國際醫院及學校採用。

HTC自2016年推出第一款VIVE頭戴式顯示器至今，積極打造VR生態系，在醫療、軍事、教育、藝術等領域皆投入開發計畫。