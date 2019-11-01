鴻海董事長劉揚偉：5G會重新塑造供應鏈

鴻海集團董事長劉揚偉今(1)日出席「IT×M高峰論壇」-5G行動大未來，以「5G時代的變局與機會」為題演講，他告訴台下台大EMBA學生，5G將重塑產業鏈，未來千萬不能只做代工，也不能抱持著降低成本的思維，否則最終只能到非洲設廠。