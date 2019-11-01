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鴻海董事長劉揚偉：5G會重新塑造供應鏈

2019-11-01 17:06經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

鴻海集團董事長劉揚偉今(1)日出席「IT×M高峰論壇」-5G行動大未來，以「5G時代的變局與機會」為題演講，他告訴台下台大EMBA學生，5G將重塑產業鏈，未來千萬不能只做代工，也不能抱持著降低成本的思維，否則最終只能到非洲設廠。

5G鴻海劉揚偉
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