台灣大推超5G潮綠能Gogoro方案 購車享折抵優惠

2019-11-01 16:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



台灣大哥大今（1）日宣布，推出「超5G潮綠能 Gogoro」方案，消費者搭配台灣大優惠專案，Gogoro購車最高可折21,100元，續約VIP用戶最高再加碼送5,000元的momo紅利金。這也是台灣大總經理林之晨4月走馬上任時宣示「超5G策略」中「Green」的具體實踐。

台灣大表示，這次推出「超5G 潮綠能 Gogoro」方案，不但與「超5G策略」中「Green」不謀而合，從愛台灣、愛人類、愛地球的角度出發，兌現台灣大對環境永續的承諾與消費者的期待。「超5G 潮綠能 Gogoro」方案，以月付1,899元、綁約36個月為例，消費者購車可折價21,100元。

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台灣大指出，消費者申辦指定資費，台灣大於門號開通後隔日以簡訊發送序號，用戶憑序號與專案同意書前往Gogoro門市選車、購車即可享折價優惠。不論是Gogoro 2 、Gogoro 3系列，或是近期推出的Gogoro VIVA，在各項電動車補助之外，再享台灣大的購車折價，讓用戶輕鬆加入友善環境的行列。