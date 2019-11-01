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華碩舊換新活動不限品牌回收 最高享1.5萬元購機折價券

2019-11-01 15:44經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

迎接年末到來，看準消費者添購新品的商機，華碩宣布即日起至12月31日，推出不限品牌之筆記型電腦、桌上型電腦(不含DIY桌機)產品舊換新活動，依處理器型號，活動期間在全台華碩皇家俱樂部或是於2019台北資訊月（12月4日 – 12月8日）華碩攤位回收舊機，最高可獲得NT$15,000購機折價券。

華碩表示，統計去年華碩所推出的筆電舊換新優惠，短短14天即創下熱烈好評，送出的購機折價券累積總額超過百萬元，其中消費者選擇回購華碩產品的使用率更高達六成以上。

為回饋廣大消費者支持，華碩今年不僅特別將活動時間加碼延長至兩個月，還擴大舊換新品項，將不限品牌之桌上型電腦納入優惠範圍，兌換店點更擴及全台13處華碩皇家俱樂部，鼓勵民眾更換家中舊設備，同時還能與華碩一起愛地球，把舊零件回收再利用，為永續環境盡一份心力。

華碩皇家
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