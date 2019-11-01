鴻海攜手台大開課 教AI思維

2019-11-01 14:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



鴻海（2317）與台灣大學職涯中心合作，於2019年1月推動AI系列講座，以「AI數位時代．突破跨領域的藩籬」為主題開設8堂講座（每堂2小時），廣邀校內不限科系專業的學生自由報名參加。截至2019年10月28日講座結束，已累計近千名學員出席，預計2020年4月舉辦第二梯次講座。

授課講師、鴻海科技集團工業大數據辦公室副主任、同樣身為台大校友的楊昌樺博士表示，近年來大學以開設「資訊概論」通識課程為主，未來有改開「人工智慧概論」課程的趨勢，鴻海可協助來不及修到最新課程的台大學生或畢業校友，建立對AI的基本認識，並應用在自己未來的工作中。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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台灣大學職涯中心執行長劉春梅說，「5G＋AI」無疑是未來趨勢，政府、企業或學校都應普及推廣。本次AI講座，台大職涯中心與鴻海科技集團合作，介紹人工智慧基本原理、歷史發展，協助同學開始認識AI，預作準備，期望能在各自所學領域，找到可與AI結合發展的方向。

有關明年度課程安排，台大與鴻海開辦授課期間，除了理工科系外，不少人文科系、心理系的學生也前來聽課，並希望第二梯次也能加入AI與實務結合案例。突顯出人文社會學領域學生對AI運用。不排除讓鴻海與日本軟銀共同研發的智慧機器人Pepper上場，一同加入授課行列，融合更多實務運用元素。

職涯中心借重鴻海科技集團，多年運用科技技術製造科技產品之經驗，邀請AI專家前來開辦講座，讓同學可以學到AI如何應用到真實世界的問題，了解為何「深度學習」這項AI技術突破後，讓幾乎全球的科技公司、政府、研究人員，全部開始投入探討未來AI的可能性。

目前熱門AI的應用中，包含語言辨識、影像辨識、消費者行為辨識、自動駕駛已經吸引許多投資與發明創作，但更多的AI應用仍有待發掘。