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鴻海劉揚偉：企業應推數位轉型 學生要敢於夢想遠大

2019-11-01 14:08經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

鴻海（2317）科技集團董事長劉揚偉今（1）日應邀出席台灣大學主辦的「IT×M 高峰論壇」，發表「5G 時代的變局與機會」專題演說，並與台大師生及產官界代表分享，鴻海在面對 5G 時代的企業經營方向。

這是劉揚偉接任鴻海董座後，首次面對學生演講分享。他強調，5G 時代是100倍速的時代，5G 同時也啟動了工業 4.0 時代，最關鍵的轉變就在數位轉型。

鴻海作為 5G 規格制定的參與者，劉楊偉表示，在未來誰率先掌握新的產業鏈遊戲規則，誰就能在產業鏈重構中佔據主動，更能佔據全球產業鏈高利潤環節。

根據 IHS Markit 最新市場評估數據指出，2035 年，全球 5G 產值高達 12.3 兆美元，相當於 2016 年美國消費者全部支出，超過中國、日本、德國、英國、法國同年消費支出總和，而台灣可掌握的價值鏈，可望達到 1.340 億美元。

有別於過去只是創造新的工業技術，工業 4.0 時代將更著重於將 5G 物聯網垂直整合 AI 人工智慧，應用在智慧工廠，智慧城市，智慧家庭，智慧交通，數位醫療，遠距遙控機器人等產業，多樣性的技術同時間發展競爭。

數位轉型的重點場景就是海量設備的連接，把我們原來不可控，不可管的東西， 變成可感知、可測量，可以進行動態的管理。同時透過可視化的數據，發展加值商業模式，提升客戶黏著度。

劉揚偉舉鴻海為例，鴻海在智慧製造目標中，就是以實現 5G 網絡垂直應用為目標，讓未來的工廠能夠數位虛擬和物理現實的融合，透過海量傳感器、產生出海量大數據、讓 AI 人工智能隨時在線的分析學習、馬上將決策傳回位於全球的生產設備、機器人、設計研發與供應商。

劉揚偉期許學生要敢於夢想偉大。台灣科技業因 PC 時代崛起而成功，卻也因為這成功的商業模式失去創造力，所以大家應該強調未來所創造的理想價值、貢獻及如何解決問題；不要拘泥於過去的營收報表。他進一步勉勵，在百倍速時代與時俱進的充實自己，Dream big 是這個時代最有價值的投資。

「What is your value proposition？」劉揚偉回憶起過去在美國創業時，很多投資人提問的第一句。他指出，在國際職場上，西方社會長期培養的創造力，追求價值主張的思維，就是能夠不斷創造「產品經理」根源。

劉揚偉也提醒學生們，要以更開放的角度來思考和看待未來，並保持足夠的信心。密切的關注未來的新變化，機會一定會獎勵那些以創新開放來思考問題的人。

劉揚偉透露，願意接下這場演講，是因為鴻海一直以來就注重培養人才，所以劉揚偉也希望藉由與學生近距離的接觸，能夠鼓勵年輕學子勇敢作夢，也踏實築夢。

鴻海科技集團董事長劉揚偉。 圖／鴻海提供
鴻海科技集團董事長劉揚偉。 圖／鴻海提供
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劉揚偉5G鴻海
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