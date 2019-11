鴻海劉揚偉:企業應推數位轉型 學生要敢於夢想遠大

2019-11-01 14:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 /即時報導



鴻海(2317)科技集團董事長劉揚偉今(1)日應邀出席台灣大學主辦的「IT×M 高峰論壇」,發表「5G 時代的變局與機會」專題演說,並與台大師生及產官界代表分享,鴻海在面對 5G 時代的企業經營方向。

這是劉揚偉接任鴻海董座後,首次面對學生演講分享。他強調,5G 時代是100倍速的時代,5G 同時也啟動了工業 4.0 時代,最關鍵的轉變就在數位轉型。

VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

鴻海作為 5G 規格制定的參與者,劉楊偉表示,在未來誰率先掌握新的產業鏈遊戲規則,誰就能在產業鏈重構中佔據主動,更能佔據全球產業鏈高利潤環節。

根據 IHS Markit 最新市場評估數據指出,2035 年,全球 5G 產值高達 12.3 兆美元,相當於 2016 年美國消費者全部支出,超過中國、日本、德國、英國、法國同年消費支出總和,而台灣可掌握的價值鏈,可望達到 1.340 億美元。

有別於過去只是創造新的工業技術,工業 4.0 時代將更著重於將 5G 物聯網垂直整合 AI 人工智慧,應用在智慧工廠,智慧城市,智慧家庭,智慧交通,數位醫療,遠距遙控機器人等產業,多樣性的技術同時間發展競爭。

數位轉型的重點場景就是海量設備的連接,把我們原來不可控,不可管的東西, 變成可感知、可測量,可以進行動態的管理。同時透過可視化的數據,發展加值商業模式,提升客戶黏著度。

劉揚偉舉鴻海為例,鴻海在智慧製造目標中,就是以實現 5G 網絡垂直應用為目標,讓未來的工廠能夠數位虛擬和物理現實的融合,透過海量傳感器、產生出海量大數據、讓 AI 人工智能隨時在線的分析學習、馬上將決策傳回位於全球的生產設備、機器人、設計研發與供應商。

劉揚偉期許學生要敢於夢想偉大。台灣科技業因 PC 時代崛起而成功,卻也因為這成功的商業模式失去創造力,所以大家應該強調未來所創造的理想價值、貢獻及如何解決問題;不要拘泥於過去的營收報表。他進一步勉勵,在百倍速時代與時俱進的充實自己,Dream big 是這個時代最有價值的投資。

「What is your value proposition?」劉揚偉回憶起過去在美國創業時,很多投資人提問的第一句。他指出,在國際職場上,西方社會長期培養的創造力,追求價值主張的思維,就是能夠不斷創造「產品經理」根源。

劉揚偉也提醒學生們,要以更開放的角度來思考和看待未來,並保持足夠的信心。密切的關注未來的新變化,機會一定會獎勵那些以創新開放來思考問題的人。