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鴻海董座劉揚偉：面對5G浪潮 產業千萬不能只做代工

2019-11-01 12:44經濟日報 記者吳凱中／即時報導

鴻海（2317）衝刺5G，董事長劉揚偉指出，5G新商業模式就是機會，這是一個最好的時代，也是最壞的時代，做不好就會被拋棄，台灣產業必須重視產品經理人，從客戶需求角度出發，拋棄以往電子業降低成本思維導向，他三度重申，面對5G浪潮，台灣產業「千萬不能只做代工！」

劉揚偉今（1）日出席台大主辦的「IT×M高峰論壇」-5G行動大未來，以「5G時代的變局與機會」為題演講，著重在5G的重要性、產品經理的重要性、西方領導人重視什麼及台灣能做什麼，該做什麼等四大面向演說。

劉揚偉引述據研究機構IHS Markir報告數據，指出2035年全球5G產值達12.3兆美元，相當於2016年所有美國消費者全部支出，但他連三次強調，台灣產業「千萬不能只做代工！」

劉揚偉指出，台灣可掌握的價值鏈可望達到1,340億美元，創造將近51萬個就業機會。單單5G行動通訊，就能為台灣業者帶來600億美元產值，其中348億美元是由出口所致。

劉揚偉表示，5G來臨對台灣產業來說，「是最好的時代，也是最壞的時代」，對鴻海而言也是大挑戰，他開玩笑形容，如果大家沒能跨過挑戰，那大家就在非洲見，但這陷入過去的漩渦。

在5G重要性方面，劉揚偉認為，這是科技地位爭奪戰，也是國家競技賽，其實不只中美貿易戰，光5G就可以重構整個產業鏈，這是新科技的影響，不能避免，製造業必須開拓新商業模式。

劉揚偉指出，現在提供的5G只有高速度，但低延遲、廣連接的特性正在開發中，這是一個發展過程，但最終三者都實現。

劉揚偉強調，大家都在猜未來5G產品長什麼樣，但以人類有5千年歷史，其實需求從來沒改變過，用中國話講，就是食衣住行住行育樂生老病死，如何把5G帶進這10個領域。

劉揚偉指出，從產業鏈來看，以前代工廠最常碰到的問題就是客戶要求產量、產能，但代工業者很怕準備產能過多，或人力準備太多太少，導致最後賺不到錢，但在未來5G時代，這些都會變透明的，產業鏈將會重構，要如何迎接這波改變，最重要的就是數位轉型，沒有數位轉型就不能參與生意，被排斥在外。

鴻海董事長劉揚偉。 記者吳凱中／攝影
鴻海董事長劉揚偉。 記者吳凱中／攝影
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