2019全球百大科技研發獎 科技專案勇奪五大獎

2019-11-01 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



素有科技產業奧斯卡之稱的「全球百大科技研發獎」（R&D 100 Awards）2019年獲獎名單出爐，經濟部技術處支持的科技專案大豐收，共有工研院、資策會、金屬中心、紡織所等四個單位，勇奪五項大獎，為我國研發機構在國際爭光，與麻省理工學院（MIT）林肯實驗室、美國太空總署（NASA）與阿岡國家實驗室（Argonne National Laboratory）等知名機構並列殊榮。

今年獲獎五項科專技術：「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」、「仿生多突狀磁珠製備技術」、「智慧農業數位分身」、「DIFA高間距噴氣織機」、「協同搬運模組」，已分別與台大醫院、致茂電子、台鹽綠能、紡織業秀平等機構及業者展開合作，落實科專產業化的成果。

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經濟部次長林全能指出，「世界經濟論壇」（WEF）將台灣列為全球四大「超級創新國」，感謝研發法人以科技專案，將創新科技驅動產業永續發展，提升產業及國家的競爭力，2018年法人科專促成廠商投資金額577億元，平均每投入1元科技專案經費，創造4.39元投資效益，歷年至今科專已累積近3萬筆專利暨可移轉技術資料，補足企業的技術研發需求，成效亮眼。

值得一提的是，科專成果已經連續12年獲得全球百大科技研發獎的榮耀，細數12年來獲獎的53項技術，超過九成獲獎技術已技轉國際大廠或國內廠商，例如儒鴻、中鋼、台泥、有量科技等，也有不少獲獎技術成立新創公司，讓創新真正落地產業化。

今年科專成果共獲五項大獎，工研院全球首創「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」，透過人工智慧控制電池模組的放電負載，可整合新、舊電池模組的儲能系統，解決未來電動車數量大增，隨之衍生的汰役電池問題，創造資源永續再利用與再生能源商機。

癌症至今仍是人類大敵，工研院首創全球唯一的「仿生多突狀磁珠製備技術」，經台大醫院同步測試證實，這項技術可有效活化免疫T細胞，為「精準醫療」帶來新商機，預計在2020年推出臨床用GMP等級的產品，成為癌症治療要角。

資策會「智慧農業數位分身」技術，讓農民可以依據經驗及現場觀察，選擇設備參數的修改，還能進行修改前的模擬預測，做出最佳的判斷。數位分身技術裡，AI也會動態學習農民的經驗、知識，進而達到協同運作、決策優化的效果。

紡織綜合所獲獎技術為全球首台之非等高「DIFA高間距噴氣織機」，突破目前市場等高間距機型的限制，能織造出高間距、高密度3D立體結構織物，用途廣泛，例如救難船、千斤頂及緩衝材等，有助國內業者進軍高附加價值之產業用紡織品市場。