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華為Mate 20 X 5G 11月7日在台上市

2019-11-01 12:24經濟日報 記者何佩儒／即時報導

台灣5G還沒競標，手機廠已提前上市5G手機，繼vivo在台推出vivo NEX 3 5G，華為今（1）日公布，7日在台上市全球首款5G雙卡手機HUAWEI Mate20 X5G，建議售價29,900元。

華為表示，華為目前智慧手機全球出貨量已突破2億支，今年下半年除了推出入門款HUAWEI Y9 Prime 2019、輕旗艦HUAWEI nova 5T外，新推出HUAWEI Mate20 X5G不論在效能、攝影、續航、及5G智慧各方面表現亮眼，搭載華為性能強勁的Kirin 980 7nm 八核心處理器及Balong 5000 7nm 5G晶片，採用7.2吋超大珍珠屏、徠卡三鏡頭設計，搭配4,200mAh大電池與40W快充外，更將記憶體容量提升至8 GB RAM +256GB ROM。

HUAWEI Mate20 X5G在台推出翡冷翠色系選擇，即日起至11月6日於指定通路預購，預計11月7日起正式在台上市。

華為指出，Balong5000提供5G速度體驗，同時支援SA和NSA組網架構，可適應不斷發展的5G網路，同時也是全球首款支援5G+4G雙卡雙待的機種。

圖／華為提供
圖／華為提供
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