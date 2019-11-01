華為Mate 20 X 5G 11月7日在台上市
2019-11-01 12:24
經濟日報 記者何佩儒
／即時報導
台灣5G還沒競標，手機廠已提前上市5G手機，繼vivo在台推出vivo NEX 3 5G，華為今（1）日公布，7日在台上市全球首款5G雙卡手機HUAWEI Mate20 X5G，建議售價29,900元。
華為表示，華為目前智慧手機全球出貨量已突破2億支，今年下半年除了推出入門款HUAWEI Y9 Prime 2019、輕旗艦HUAWEI nova 5T外，新推出HUAWEI Mate20 X5G不論在效能、攝影、續航、及5G智慧各方面表現亮眼，搭載華為性能強勁的Kirin 980 7nm 八核心處理器及Balong 5000 7nm 5G晶片，採用7.2吋超大珍珠屏、徠卡三鏡頭設計，搭配4,200mAh大電池與40W快充外，更將記憶體容量提升至8 GB RAM +256GB ROM。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
HUAWEI Mate20 X5G在台推出翡冷翠色系選擇，即日起至11月6日於指定通路預購，預計11月7日起正式在台上市。
華為指出，Balong5000提供5G速度體驗，同時支援SA和NSA組網架構，可適應不斷發展的5G網路，同時也是全球首款支援5G+4G雙卡雙待的機種。
留言