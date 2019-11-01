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台積電已成護國神山 謝金河：台灣經濟漸入佳境

2019-11-01 11:26經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台積電（2330）股價、市值創歷史新高，財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文表示，台積電已成台灣的護國神山，帶動半導體設備製造商、IC設計等產業，撐住半導體出口大局；台灣第3季經濟成長率2.9%，持續在四小龍保持領先，「在年初告訴大家台灣經濟躺著也會好，到目前為止，有漸入佳境的味道，可以一步一步往下看」。

謝金河以「對數字敏感，才能抓住機會！」為題在臉書發文表示，最近有幾個國家的GDP數字陸續公布，以年成長率來比較，美國1.9%，南韓2%，新加坡0.1%，香港是負2.9%，如果是季對季，香港是負3.2%，可看出反送中的抗爭對香港造成嚴重影響。

他指出，台灣第3季經濟成長率2.9%，在四小龍繼續保持領先，如果再往前一季看，台灣是2.46%，南韓2.1%，新加坡0.1%，香港0.6%；台灣經濟成長率今年在週邊經濟體領先，主要有兩個關鍵因素，一是台商回流效應，二是今年台積電表現太出色。

謝金河說，今年台積電表現太出色，造成半導體出口撐住大局，第3季出口成長8.1%，相對南韓9月出口衰退11.7%，10月前20天衰退19.5%，台灣表現格外出色。

他強調，台積電已成台灣的護國神山，除帶動半導體設備製造商，同時也拉動IC設計產業，今年聯發科快速崛起，對產業帶來非常正面的發展。

謝金河表示，未來更值得注意的是國際大國對台灣的加持，美國已從政治轉向經濟的助力，從進口台灣芭樂，到Google宣布投資260億，荷蘭ASML也釋出更大善意。

謝金河說：「在年初告訴大家台灣經濟躺著也會好，到目前為止，有漸入佳境的味道，可以一步一步往下看。」

台積電股價、市值創歷史新高。路透
台積電股價、市值創歷史新高。路透
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