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鴻海台大AI講座熱烈 明年機器人講師有望上陣

2019-11-01 11:06經濟日報 記者吳凱中／即時報導

「5G＋AI」做為鴻海集團未來重點戰略發展，今年1月鴻海與台灣大學職涯中心合作推動AI系列講座，以「AI數位時代．突破跨領域的藩籬」為主題開設八堂講座，廣邀校內不限科系專業的學生自由報名參加。截至10月28日講座結束，已累計近千名學員出席，預計明年4月舉辦第二梯次講座，不排除將找Pepper機器人上場協助授課。

授課講師、鴻海工業大數據辦公室副主任、同樣身為台大校友的楊昌樺表示，近年來大學以開設「資訊概論」通識課程為主，未來有改開「人工智慧概論」課程的趨勢，鴻海可協助來不及修到最新課程的台大學生或畢業校友建立對AI的基本認識，並應用在自己未來的工作中。

台灣大學職涯中心執行長劉春梅表示，「5G＋AI」無疑是未來趨勢，政府、企業或學校都應普及推廣。本次AI講座，台大職涯中心與鴻海科技集團合作，介紹人工智慧基本原理、歷史發展，協助同學開始認識AI，預作準備，期望能在各自所學領域，找到可與AI結合發展的方向。

有關明年度課程安排，台大與鴻海開辦授課期間，除了理工科系外，不少人文科系、心理系的學生也前來聽課，並希望第二梯次也能加入AI與實務結合案例。突顯出人文社會學領域學生對AI運用。不排除讓鴻海與日本軟銀共同研發的智慧機器人Pepper上場，一同加入授課行列，融合更多實務運用元素。

職涯中心借重鴻海多年運用科技技術製造科技產品之經驗，邀請AI專家前來開辦講座，讓同學可以學到AI如何應用到真實世界的問題，了解為何「深度學習」這項AI技術突破後，讓幾乎全球的科技公司、政府、研究人員，全部開始投入探討未來AI的可能性。

目前熱門AI的應用中，包含語言辨識、影像辨識、消費者行為辨識、自動駕駛已經吸引許多投資與發明創作，但更多的AI應用仍有待發掘。

軟銀機器人Pepper。美聯社
軟銀機器人Pepper。美聯社
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鴻海台大人工智慧機器人Pepper
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