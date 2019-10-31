台鈴加入Gogoro換電聯盟 明年第4季將推電動機車

2019-10-31 20:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



Gogoro布局再傳喜訊，繼宏佳騰 (A Motor)、PGO、YAMAHA 合作夥伴外，在電動機車市場最火熱之際，喜迎第四家合作夥伴台鈴工業加入 Powered by Gogoro Network™ (PBGN) 智慧電動車行列。首度跨足換電式智慧電動車的台鈴工業，預計於明（2020）年第4季推出PBGN智慧電動機車車款。

以打造智慧城市永續移動生態系為願景的領導品牌 Gogoro，今（31）日布局再傳佳音，Gogoro 表示，長期不斷打造智慧城市永續移動生態系為品牌願景，對於全新合作夥伴台鈴工業的加入，除了印證智慧電池交換平台更加受到業界與大眾肯定，也說明電動機車市場持續擴大，為消費者帶來更多元化的產品選擇。

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Gogoro 執行長暨創辦人陸學森表示：「我們非常開心能夠與台鈴工業展開合作，同時台鈴工業也是 Suzuki 在台灣的長期合作夥伴，協助其推動電動車策略。電動車已是全球不可抵擋的浪潮，尤其是台灣的消費者，對於智慧電動車的需求越來越大。對此，Gogoro 致力於建構完整的產業生態圈，提供 PBGN 解決方案給予像台鈴工業這樣的合作夥伴，讓他們可以在 Gogoro 所提供的關鍵零組件、創新技術及智慧電池交換平台上設計開發電動機車，實踐 Gogoro 推動大型都會轉型永續智慧城市的願景。」

台鈴董事長黃教信先生提及 :「台鈴工業自創業以來，一直致力於提供台灣消費者優質產品與消費體驗，為因應世界趨勢與市場期待，將投入智慧電動機車事業，以充電與換電雙軌並行的策略，進行產品開發。台灣在智慧電動機車的工業發展方面，具備世界級市場成熟度與完整的供應鏈體系，因此台鈴將以獨立的電動車品牌策略，開發以「TL ( Tai Ling Motor ) 」台鈴logo為廠徽，以「e-Ready」為智慧電動機車品牌，代表「Electric is ready」，傳遞「智慧、綠能、科技」的品牌精神，並與具有高度電動車開發技術及完善換電站建置網路的 Gogoro 為合作對象，以共用平台概念，融入台鈴工業的工藝技術設計與品牌元素，快速精準地開拓智慧電動機車市場。」