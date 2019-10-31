台鈴加入Gogoro換電聯盟 明年第4季將推電動機車
Gogoro布局再傳喜訊，繼宏佳騰 (A Motor)、PGO、YAMAHA 合作夥伴外，在電動機車市場最火熱之際，喜迎第四家合作夥伴台鈴工業加入 Powered by Gogoro Network™ (PBGN) 智慧電動車行列。首度跨足換電式智慧電動車的台鈴工業，預計於明（2020）年第4季推出PBGN智慧電動機車車款。
以打造智慧城市永續移動生態系為願景的領導品牌 Gogoro，今（31）日布局再傳佳音，Gogoro 表示，長期不斷打造智慧城市永續移動生態系為品牌願景，對於全新合作夥伴台鈴工業的加入，除了印證智慧電池交換平台更加受到業界與大眾肯定，也說明電動機車市場持續擴大，為消費者帶來更多元化的產品選擇。
Gogoro 執行長暨創辦人陸學森表示：「我們非常開心能夠與台鈴工業展開合作，同時台鈴工業也是 Suzuki 在台灣的長期合作夥伴，協助其推動電動車策略。電動車已是全球不可抵擋的浪潮，尤其是台灣的消費者，對於智慧電動車的需求越來越大。對此，Gogoro 致力於建構完整的產業生態圈，提供 PBGN 解決方案給予像台鈴工業這樣的合作夥伴，讓他們可以在 Gogoro 所提供的關鍵零組件、創新技術及智慧電池交換平台上設計開發電動機車，實踐 Gogoro 推動大型都會轉型永續智慧城市的願景。」
台鈴董事長黃教信先生提及 :「台鈴工業自創業以來，一直致力於提供台灣消費者優質產品與消費體驗，為因應世界趨勢與市場期待，將投入智慧電動機車事業，以充電與換電雙軌並行的策略，進行產品開發。台灣在智慧電動機車的工業發展方面，具備世界級市場成熟度與完整的供應鏈體系，因此台鈴將以獨立的電動車品牌策略，開發以「TL ( Tai Ling Motor ) 」台鈴logo為廠徽，以「e-Ready」為智慧電動機車品牌，代表「Electric is ready」，傳遞「智慧、綠能、科技」的品牌精神，並與具有高度電動車開發技術及完善換電站建置網路的 Gogoro 為合作對象，以共用平台概念，融入台鈴工業的工藝技術設計與品牌元素，快速精準地開拓智慧電動機車市場。」
Gogoro Network 總經理潘璟倫也表示：「Gogoro Network™ 電池交換平台提供以電池交換為主、充電為輔的創新模式，帶動電動機車市場快速發展，目前 PBGN 的電動機車已經超過 20 萬輛，並與 280 個合作夥伴在全台設置近 1,500 座電池交換站。這次非常開心台鈴工業選擇使用我們的智慧電池交換平台為基礎開發電動機車，隨著更多合作夥伴加入，未來台灣消費者將會有不同的電動機車新選擇。」
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