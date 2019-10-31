施振榮跨足銀光經濟 攜宏碁、新光等企業開發創新服務

2019-10-31 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



宏碁集團創辦人施振榮退而不休，著眼台灣邁向高齡化社會，Stan哥的斜槓人生也跨足銀光經濟，同時攜手宏碁、新光、裕隆、桂冠等多家企業以無齡心態掌握產業商機，他並呼籲企業要以長者需求來開創新服務，為產業界找到切入銀光經濟的創新模式。

「2019亞洲樂齡智慧生活展」10月31日-11月3日在高雄展覽館開展，由智榮基金會共同主辦的「國際無齡論壇」31日同步登場，包括施振榮與施宣輝父子二人、新光金控副董事長李紀珠等人特別南下高雄力挺，積極協助台灣掌握這波高齡化社會帶動的新一波商機。

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施振榮表示，他60歲從宏碁退休，但未從社會退休，退休後的人生依然十分精彩豐富，還意外邁入「斜槓人生」。

「Stan哥」除了原本企業家的角色外，他也是創業家，退休後還繼續創業，且許多都是「志業」，以社會企業的精神來投入益；此外，他還一腳跨入藝文領域，除了曾擔任國家文化藝術基金會董事長(2011-2016)，目前還是雲門文化藝術基金會董事長、灣聲後援會會長，同時也是文化科技發展聯盟召集人。

如今著眼台灣邁入高齡化社會，他開始關注這個議題，也號召志同道合的夥伴一同跨足針對長者需求而崛起的「銀光經濟」。

施振榮指出，隨著台灣及世界各國高齡化社會的來臨，未來銀光經濟可以帶動及發展的新產業相信將會陸續崛起，只要能夠掌握年長者的需求，進一步開發出新服務，不僅可以滿足台灣長者的在地需求，待做出示範，還有機會進一步國際化。

面對高齡化社會的議題，以宏碁樂齡董事長身份出席活動的施宣輝表示，對長者的照護，只要是跟技術有關的問題都不是難題，技術始終都是可以克服的，但最重要的還是照護者需擁有熱忱的心。

施宣輝指出，以宏碁在美國所投資的GrandPad為例，GrandPad在進行人才招募時，應徵者所需回答的第一個問題便是「請描述你這一生中最重要的一位長者」，這也凸顯了優秀的學經歷僅是其次，最重要的還是擁有熱忱的心的照護者才是符合銀光經濟的首選。

臺北榮總高齡醫學中心陳亮恭主任則在演講中分享面對超高齡社會的無齡藍圖，他指出，在心態上不應把高齡視為負擔，而是社會發展轉型契機，在行動上需要積極的防老策略來因應，其中系統性的整合是關鍵。以不失能失智為終極目標，照顧已老、防範未老為雙軌並進，發展銀光經濟以活絡社會永續動能，醫療—社區系統的合作與佈建，打造適宜長者生活的協助。

陳亮恭也以與台灣遊戲廠商合作中的遊戲防老研發實驗計畫為例，以及與一金控集團在應用人工智慧與外溢保單的計算上，鼓勵保戶積極促進健康，減少保費，可以看出台灣產業為老研發的決心，土生土長的為老創新正在行動進行式。

此外，陳亮恭建議，面對無齡社會的挑戰，未來人才的能力養成也相應轉變，我們應欣賞並讓Z世代的擅於多工、勇於創新的特質發揮，讓解決高齡社會議題的跨域創新能持續前進，面對無齡未來，能跨領域協作，以及跨世代溝通的「專業的通才」，將成關鍵角色。

日本國立長壽醫療研究重心的理事長荒井秀典，則分享日本高齡醫學研究與執行經驗作為台灣反思的借鏡。荒井理事長是醫生也是研究者，致力開發與研究社區能自主防老介入的有效原則，透過民眾、社區、專家三者密切合作，持續引動民眾自我健康管理，奠基於專業研究開出有效降低失智失能的防老生活介入處方，不僅提升民眾的生活品質，也進一步讓政府減少長照支出，達成雙贏局面。

此外，荒井理事長特別分享因為日本失智人口隨年齡增加，2015-17年日本先推出新橘色計畫解決失智問題，現在日本透過「健忘門診」，為門診患者診斷後進行積極的專業介入，如：大腦體操、營養諮詢、運動計畫、認知訓練等，改善患者生活機能，現已超過千萬日本民眾已完成失智課程擁有正確理解，戴上橘色手環，成為失智症患者的最佳協助者。

2019 年亞洲樂齡智慧生活展以「無齡生活館」作為本屆主題館，「無齡生活館」共同策展人李竺姮表示，回應首屆國際無齡論壇舉辦的宗旨，並以多面向的「Ageless Lifestyle」，呈現無齡世代的身心靈協奏曲，藉由 「身」（Body）的「健美」、「心」（Mind）的「身心安頓」以及「靈」（Spirit）的「自由連結」來傳遞無齡生活實踐的美好價值與未來願景。